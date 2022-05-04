俄重立列寧像 標誌共產復辟

烏克蘭 南方港口城市格尼奇斯克曾於2015年拆除前蘇聯領導人列寧的雕像。然而，近日俄軍占領後，4月18日發布於社交媒體上的照片顯示，格尼奇斯克重新豎立起列寧雕像，當地建築屋頂飄揚著俄羅斯 與前蘇聯的旗幟。

重立列寧雕像，標誌俄占區重回前蘇聯時代，復辟恐怖殘酷的共產主義極權統治。烏克蘭抵抗俄羅斯入侵之戰，實為保衛自由民主，反抗復辟共產統治的保衛戰，一旦俄國入侵得逞，烏克蘭將回到過去的災難年代。史達林1932至1933年在烏克蘭強制推行共產主義集體化，造成烏克蘭大饑荒，餓死700萬人，占當時烏克蘭人口20%。

史達林能發展坐大，危害東歐及東方，緣自羅斯福總統在二戰中和他結盟，美國前總統胡佛就嚴正警告說：「與史達林結盟贏得的是史達林的共產主義鐵腕統治，幫助他在歐洲和全世界強加更多共產主義政權，這遠不是鬧劇，而是悲劇。」

二戰羅斯福給史達林大輸血， 四路船隊日夜給蘇聯運送無數軍火，包括1萬5000架飛機，7000輛坦克等。多到二戰結束還用不完，史達林又轉給毛澤東打國軍。

胡佛的警告果然應驗了。 二戰才結束兩年多，史達林就背信棄義翻臉，封鎖西柏林，企圖趕走美軍。杜魯門只能以海量空運打破封鎖每天24小時不斷，每3.5分鐘就降落一架大運輸機，送去食品等，如此持續一年多。

今年普亭 撕破偽善面具，悍然出兵侵略烏克蘭，妄圖復辟蘇聯帝國。遭到全世界多數反對，現在公然重立列寧像，更暴露了他如列寧，史達林那樣獨裁、殘暴、極權。

俄國入侵烏克蘭，共產主義復辟在烏克蘭前線，美國總統應有當年無限軍援史達林的氣概，全力援助烏克蘭，擊潰普亭復辟共產極權統治的企圖，保衛自由民主，並進一步徹底埋葬共產主義，彌補羅斯福錯誤造成的災難。