一場雙方失算的爛「仗」 如何收場？

蘇聯是上世紀冷戰中美國主要的對手，而且在太空競賽中曾經一度領先美國，因此在俄總統普亭 今年初部署19萬大軍，揚言要攻打烏克蘭 時，一般人都替烏國捏一把汗，認為它絕對不是敵手。普亭可以為所欲為，無論要把它分裂為二、或要設立傀儡政權，甚或乾脆併吞之，似乎是輕而易舉、指日可待的事。

即使美國政府有無遠弗屆情報網，似乎也如此判斷，再加上烏國總統是以前的諧星，因此並沒有把他放在眼中，實際給予支持，只是以經濟制裁為主，而且提供必要時保護他撤離，救他一命已算不錯，根本沒有預料到在他號召下，烏國軍民會如此團結，有效地保護家園。

如今開戰了兩個多月，俄軍除了炸毀無數民居、醫院、學校、商場等等毫無軍事價值的建築，以及殘殺了數以千萬計手無寸鐵的無辜平民外，對占領政軍目標卻毫無進展，甚至在眾志成城的烏克蘭反擊下，連將領都有傷亡，旗艦被擊沉，因而不能不改變策略，或許以更加深殘酷手段，試圖瓦解烏國軍民鬥志；甚至還以核武恐嚇威懾。

普亭一意孤行，部屬們都不敢反對而且無法制止。他不但用謊言和藉口支持他對烏國的「特別軍事行動」，而且還逮捕反戰分子；而前線將領為了自保，也以謊言報喜不報憂，因此造成普亭和高級幹部可能完全不知前線部隊令人髮指的屠殺野蠻行為，不但讓鄰國生靈塗炭，而且將來會是他們被列為國際法庭戰犯的證據。

而美國及盟邦，看了如此慘烈的戰況，似乎發覺當初也許估計錯誤了；而且還意識到普亭的野心不會止於烏克蘭，其最終目標可能是北約會員國，這才趕快空運大批武器供應，不過對許多已成地下冤魂的無辜平民、婦孺嬰童，為時已晚矣。

從美國及北約盟邦的角度看來，當然它們要非常謹慎，不能動不動就把一個兩國之間的爭端，馬上升級為核戰或世界大戰，尤其是烏克蘭還不是會員國，北約要出師也無名，因此只好對普亭及其寡頭政治圈內人採取經濟制裁；一方面希望這些人會為了個人利益制止普亭；另一方面使俄國社會經濟垮台，激起民眾反戰。不過目前看起來在他鐵腕控制與宣傳欺騙下，突破機會不高。

在這情形下，一般的預測是雙方在未來的數月中會繼續拉鋸戰，其結果是更多傷亡和全國夷為平地，實在不是辦法，唯一出路就是讓一位德高望重的名人（如諾貝爾 和平獎得主、現任或前任聯合國秘書長）或非政府機構，出面調停；以雙方都可以下台階的條件（例如烏國似已同意至少暫時放棄加入北約）達成停戰協議。

普亭才70歲，不知何時才會面見上帝，不過即使他還在任，西方國家也應該改變圍堵策略，促進民間包括宗教界的來往，使其現代化並發揮道德力量，漸漸導致俄羅斯人民及社會得享自由新鮮空氣，並期望可以培養下一代「非KGB式」的領導人。美國自詡為民主先鋒，化敵為友才是上上策。