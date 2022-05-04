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放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

美元霸權不再 升息未必升值

林建山（台北市）

美元匯率升到2020年3月來高點，且正邁向2015年以來最強勢美元高值，主因是市場認定聯準會（Fed）劇幅加息縮表，可抑制超級通膨及拉高美元強勢。

當俄烏衝突增添歐洲區域經濟地緣政治風險，美元又變成國際投資市場的主要避險貨幣，顯露其一枝獨秀的強勢。美元指數在美國州際交易所交易，由美元對六個主要國際貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）進行加權幾何平均計算，得以映現美元匯率強弱勢發展指向指標。從當前現貨及期貨的美元指數態勢，國際外匯市場因Fed劇幅加息縮表而一面倒看好美元強勢前景，也看好全世界資金繼續大份額流入美國金融市場。

但是從今天現貨及期貨美元指數近乎已無差距的現實狀況，也映現了另外一面悲觀美元前景的黯淡看法：似乎俄烏衝突迄今2月，美元指數就發現已觸頂，升息未必升值。

1971年8月15日尼克森宣布，美元和黃金脫鉤，而以「石油美元」做為美元霸權的關鍵支柱後，美元就再也不能稱之為「實質美金」，而是以國家負債多寡，決定虛擬價值高低的「債務美元」，特別是歐巴馬起頭的「量化大寬鬆」，及至川普與拜登「金融大印鈔救市與財政大撒幣」的金融財政大赤字，已逾70兆美元；使美國成為舉世最空心化的「虛空美元」貨幣大國。在現代經濟管理學或財務管理學看，不從虛空中直墜下貶，卻還能強勢上漲，豈非極其荒誕不經的「50年來怪現象」：負債愈高國家的貨幣愈值錢？

而自國際大份額資金流量流向看，拜登原算計：拱火俄烏衝突，攪亂歐洲安定性，國際資金勢必悉數流回美國；可現實卻是：俄烏衝突甫開打，流回美國資金量額都很低，不足撐三天以上股匯市行情，而今戰事持續，流出歐洲資金，流向美國的，不到15%，其他絕大規模資金都流向亞洲，更使人民幣及國債實質大漲。

在這情勢下，投資人還能一看到美國大加息，就閉眼「盲目押注美元」？一年多前看衰美元，最具代表性的前摩根士丹利亞洲區總裁Stephen Roach，當時大看好人民幣前景，卻長期看衰美元；這是否能稱當今世界金融經濟箴言？

指數 貨幣 拜登

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