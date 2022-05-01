Netflix的跌宕人生

串流影音平台Netflix （網飛）日前公布第一季財報後，次日股票大跌35％。繼Meta、Netflix，還有Spotify，社群媒體／串流服務已現用（訂）戶數停滯不前窘態，投資 人不禁懷疑科技巨擘美好時光是否已至盡頭，一去不返。

其實，Netflix訂戶數衰退來自，美加等已飽和且過度競爭市場。例如，美國訂閱至少一種主要串流影音服務（Amazon prime、Netflix、Disney+、Hulu、HBO Max、Peacock）者有2億8700萬人次，相當於87％人口，後續成長空間有限。反之，歐洲與亞洲訂戶數持續成長。尤其Netflix放大韓劇 投資後，亞洲市場快速成長，且韓劇製作成本較美劇低，投資報酬率更高。

在台灣，自愛奇藝結束台灣落地經營，Netflix就取代為最大付費串流平台。隨著國際串流影音業者進入本土市場，他們也從早期由好萊塢製片公司拍具中華文化特色影集，如「馬可波羅」到與本地創作團隊合作如HBO「通靈少女」，再到製作完全落地，平台負責發行的預售版權制度，如「華燈初上」。它們對台灣影音產業意義在於，直接拉高一個等級製作水平，包括編劇品質與演技；同時透過跨國播送，讓台灣作品不會因本土市場小無法回收，而缺乏投資。國際串流影音業者既是台灣影業的金主爸爸，更是教父。

但他們對台灣的電信業則是完全不同故事。據估計，主要影音平台，如YouTube、Facebook和Netflix在2021年的流量已占電信業者行動傳輸量近五成，而「魷魚遊戲」、「華燈初上」上檔後，Netflix流量增加了約7至12％左右。台灣行動費率大多採吃到飽方式，且業者間傳輸仍為對等（peering）模式；亦即，爆款戲劇使得流量大增，維運成本增加，但電信業者的收入固定，使得利潤銳減。

也因韓劇熱播，Netflix已成韓國第二大流量源，自2018年5月開始，三年間成長24倍，卻未合理分擔網路傳輸費用。2021年6月首爾地院判決，電信業者SK Broadband可合理要求Netflix負擔傳輸成本。韓國更一步推動「電信事業法」修法，強制大型內容提供者支付網路使用費。無獨有偶，歐洲電信業者Telefonica、Deutsche Telekom、Vodafone和Orange今年2月聯合聲明，大型科技公司應分擔基礎網路之建設成本。

台灣電信業今年進入重整期，市場可能從五家減為三家。我於千禧年學成歸來，看著電信業蓬勃發展，到如今笨水管頹勢盡顯，也不過短短20年。如果未來電信產業因無法支撐平台經濟，必須整併成單一網路，甚至收歸國有，也不過是一場過境千帆。

眼下業者間的併購，乃是不得不為的自救，政府除以附負擔方式保障消費者權益並核准外，更應關注未來數位經濟與其他部門的競合問題，才不致減損社會福祉。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）