美國還未從越戰教訓中清醒嗎？

每逢4月30日，都會勾起流落四方的越僑無限感慨，1975年的此日，越共撿起美國遺下的爛攤子，長驅直入西貢，結束20多年內戰，也展開了百萬人投奔怒海，四處求生的慘劇。

說是遺憾吧 ，越僑包括被舊政府逼改為越籍的華人，當年怒海餘生，好在美國自惴突然中途撤軍，造成失信於2000多萬民眾，內心有愧，故盡量收容逃出的船民，得以絕處逢生，因而對此項仁政，內心該有感激。然而每憶多少親人在半途中遇海難喪命，無法投奔者，如被視為資產階級的市民，被趕入蠻荒開墾、自生自滅，又何能不感遺恨呢?

美國蒙羞忍辱撤離，又何嘗不內疚無已？形成彼此遺憾的原由，該問一句：誰使為之，孰令致之！

話說從頭，1945年初二大近尾聲，美國帶頭發出聯合國 宣言，戰後各列強，須放棄前所占殖民地，使其復國獨立。當年8月日本投降，二戰結束，曾在黃埔軍校受業之越南 愛國志士，如武元甲、胡志明等深信此一宣言，返回越南綢繆復國 ，並蒙當時帶兵入越接受日軍投降之盧漢將軍多方協助。

復國夢初露端倪之際，誰料法國卻派軍艦前來，意圖登陸再次占領越南，但事前盧漢一無所覺，認為此舉與聯合國主張不符，因而加以拒絶，並開炮將來艦逐出；事後美方受到法國要求，遂以同盟國聯軍統帥身分，強令中國須讓法軍入越，泱泱大國的亞美利堅，由此開展失信於天下首例，也埋下多年後越戰之因果！

法軍登陸越南北部，開始往日占領政策後，初生之犢不畏虎的越南同盟軍，開始與之糾纏。1960年代初，終在越南山區奠邊府一役，法國遠征軍竟被越南同盟軍團團包圍，動彈不得，正準備投降之際，美國見獵心喜，竟然又伸出長臂，以軍力取代法國地位，扶持獨裁兼無能的吳家兄弟，主政南越和中越，及後更遣派50萬大軍，與北越對壘，寧願違背聯合國原旨，卻固執要勝方休！

然而越南哀鴻遍野、民不聊生、士氣低落，終於自由區也屢報失守，人心渙散卻不敢言。至1970年代，美國民眾耐不住這種灰暗形勢，到處反戰，國會更狠心切斷供給戰場資源，白宮 到此只能宣佈撤軍，放出「越戰應由越人自理」的遮醜布收場，至於先前的山盟海誓，硬要全權指揮軍事才能致勝等諾言，都拋諸腦後。

二戰結束後70多年間，美國消耗了多少億金錢，撇開政治因素，光是拿來救助需要的人，解決民生問題，相信會避開流血戰爭，大家都會在樂融融中過日子；然而卻勾心鬥角、總想惟我獨尊，把他人當作呆子，以牙還牙，以險還毒，即使擁有多少財富、實力、軍備，到頭來仍是一身麻煩！

越戰始末就是個例子，以強大無比三軍，卻鬥不過初時赤手赤腳的對手，美國，你醒來了嗎？