我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

中共政治迫害可恥 立即釋放政治犯

界立建／洛杉磯

我們中國民主黨人，長年駐紮自由世界主要街道和各國中國領事館門口，用海報、吶喊、實際行動，告訴文明世界，中共多麼喪心病狂、邪惡，製造無數人權慘案。

2022年4月10日，我組織中國民主黨人第577次茉莉花行動，民主黨主席75歲的汪珉，不辭勞苦從拉斯維加斯自己開車趕來，紐約王軍濤到洛杉磯現場聲援。當天有中國民主黨成員和其他民主人士共50多位參加。我們打出巨幅英文標語海報，站在好萊塢星光大道中國劇院門口，痛斥中共政府製造無數人權災難，高喊英文口號自由中國、自由香港、自由西藏、自由新疆、中共政府無恥、自由萬歲、民主必勝等口號，希望引起關注中共治下惡劣人權狀況，並聲援所有良心犯。

我們聲援中共抓捕的中國民主黨創黨之一王炳章，6月27日就是中共非法囚禁他20年，還有仍被被關押的中國民主黨創始人之一秦永民先生。

中國民主黨自被中共血腥鎮壓，中共政府持續迫害無數黨人，黨員坐牢刑期加一起就有兩千多年，中共血腥殘忍迫害，並沒有嚇退中國民主黨人，無數黨員繼續勇敢走在抗暴政專制前沿，為實現中國的民主人權，他們拋棄自由，甚至隨時將生命貢獻中國民主事業。

上海因疫情，人權災難全球知曉，我們不要忘記因中共無人性的清零政策，導致吉林和已釀造無數慘案的瑞麗受難人們。

最後我們以潑墨中共五星血旗抗議中共，五星血旗是浸泡無數人權慘案受害者鮮血染成，她飄揚世界一秒都是對人類和文明巨大侮辱，中共和她俄羅斯爹是世界極致邪惡孿生兄弟，是要摧毀一切美好事物，把全人類帶入邪惡浩劫墳場，結束中共和俄羅斯獨裁暴政，是人民的勝利，更是全人類自我拯救的勝利。

中共 民主黨 俄羅斯

上一則

俄烏戰爭 以怒興師 人我浩劫

下一則

波音購機案 從來不是單純商業交易

延伸閱讀

拜登擬免學貸 每人逾萬元 甚至完全勾銷債務

拜登擬免學貸 每人逾萬元 甚至完全勾銷債務
弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅

弊大於利 維州參議會否決停徵汽油稅
共和黨提維護社區法案 史島議員轟遭到無視

共和黨提維護社區法案 史島議員轟遭到無視
拜登考慮免學貸 延長還款期且可能完全勾銷債務

拜登考慮免學貸 延長還款期且可能完全勾銷債務

熱門新聞

「一洲焦點」談烏俄戰影響、。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／俄烏戰改變世界、北京怕被丟包、左派哭推特

2022-04-27 13:48

房市重現次貸危機噩夢？

2022-04-25 02:00

烏戰的轉折 美國的新戰略目標

2022-04-28 02:00

從阿富汗跌倒 拜登要從烏克蘭站起

2022-04-26 02:00

中共自殘政策 需要及時懸崖勒馬

2022-05-01 02:00

馬斯克收購推特 後果成敗難料

2022-04-27 02:00

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當