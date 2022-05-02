中共政治迫害可恥 立即釋放政治犯

我們中國民主黨 人，長年駐紮自由世界主要街道和各國中國領事館門口，用海報、吶喊、實際行動，告訴文明世界，中共 多麼喪心病狂、邪惡，製造無數人權慘案。

2022年4月10日，我組織中國民主黨人第577次茉莉花行動，民主黨主席75歲的汪珉，不辭勞苦從拉斯維加斯自己開車趕來，紐約王軍濤到洛杉磯現場聲援。當天有中國民主黨成員和其他民主人士共50多位參加。我們打出巨幅英文標語海報，站在好萊塢星光大道中國劇院門口，痛斥中共政府製造無數人權災難，高喊英文口號自由中國、自由香港、自由西藏、自由新疆、中共政府無恥、自由萬歲、民主必勝等口號，希望引起關注中共治下惡劣人權狀況，並聲援所有良心犯。

我們聲援中共抓捕的中國民主黨創黨之一王炳章，6月27日就是中共非法囚禁他20年，還有仍被被關押的中國民主黨創始人之一秦永民先生。

中國民主黨自被中共血腥鎮壓，中共政府持續迫害無數黨人，黨員坐牢刑期加一起就有兩千多年，中共血腥殘忍迫害，並沒有嚇退中國民主黨人，無數黨員繼續勇敢走在抗暴政專制前沿，為實現中國的民主人權，他們拋棄自由，甚至隨時將生命貢獻中國民主事業。

上海因疫情，人權災難全球知曉，我們不要忘記因中共無人性的清零政策，導致吉林和已釀造無數慘案的瑞麗受難人們。

最後我們以潑墨中共五星血旗抗議中共，五星血旗是浸泡無數人權慘案受害者鮮血染成，她飄揚世界一秒都是對人類和文明巨大侮辱，中共和她俄羅斯 爹是世界極致邪惡孿生兄弟，是要摧毀一切美好事物，把全人類帶入邪惡浩劫墳場，結束中共和俄羅斯獨裁暴政，是人民的勝利，更是全人類自我拯救的勝利。