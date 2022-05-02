馬英九列台獨黑名單 咎由自取

網上評論員為台獨頑固分子列清單，第一李登輝，第二蔡英文，第三陳水扁，第四應該是誰？出乎意料，評論員說，很多人都建議馬英九 。

小九為何落得這個下埸？筆者認為，小九執政期間做出許多讓親者痛、仇者快的事。比如：他為自己清譽，實現「全民總統」，不惜向軍公教開刀，取消軍公教的年終奬金。小九為得到綠營認同，處處迎合討好，他重用綠營掌握媒體，重用台獨擔任國立編譯館長，負責全國中小學課綱審訂，助長台獨往下扎根。

小九本是國民黨 中堅人物，黨和老百姓對他寄予厚望，但由於小九是個極端理想主義者，具強烈自信及自我中心意識，過於理想化，事事要求完美，只顧個人聲譽，不惜犧牲黨的利益，實現他的全民總統的願望。

在任職期間，大家最喜歡用一句話來形容他就是他「自我感覺良好」，小九自戀狂堪比李敖，有過之而無不及。1995年在新加坡 舉行的習馬會，是兩岸關係最好的時候，小九如果心中裝有中華民族的大愛，趁此千載難逢的時機，順水推舟，為兩岸簽訂和平合作協議，兩岸和平統一就會邁出重要第一步。然而，小九不顧全大局，只注重個人得失，錯失了良機。

小九為實現全民總統夢，對綠營百般討好，處處讓步，結果是綠營不賣他的帳。小九為成全自己，損害了藍營的利益，他得到的評價是：馬不愛台灣，不愛國民黨，只愛自己。這就是馬英九上榜台獨清單的緣由。