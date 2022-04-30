香港人移居 就是為了移民

香港 前特首梁振英離任後，仍綣戀政壇各項活動，不時就香港政局發表意見。最近特首選舉蠢蠢欲動，他組織班底，妄想東山復出再選特首。無奈中央只祝福李家超，不甘寂寞的梁振英仍大放厥詞，說用腳投票移民 外地的10多萬香港市民不算是移民，因為他們離港時沒有取消特區護照，又没有交回香港身分證，只能算是移居。

在我們這一代香港人，鑒於政治環境的不安定，不管大風大浪或風吹草動，警覺性非常高，走了再説，多一本外國護照在身，保證錯不了。

九七來臨，八○年代中英開始談，五○年代的來到香港一代，尤其許多是逃港避難人士，豈有不怕之理，立即張羅移民事。紛紛離巢飛赴英、美、加和澳紐。夠條件當然是移民，不夠條件的就先移居，到埠後再創造移民條件。筆者就是當年移民與移居的一份子，先到美國探路，九○年代初成功踏上移民路不歸賂。

2019年香港面臨第二次回歸，又掀起更急切的移民潮，一年一走便是十多萬人，且後繼陸續有人，連人帶同資金流失，損失不可低估。

港人離港無規定需交回香港身分證，因為身分證和附屬的居留權永遠有效，世界各國護照持有人，均可持香港身分證來回出入香港，與移民和移居無關係。

過氣的特首，想以移居來代替移民概念，藉此減輕急劇移民潮，帶給香港的負面影響。

筆者移民美國至今巳20多年，我仍保有香港身分證，至於特區護照早巳過期，從未想過續期或新領，手中持有的只是美國護照，想問梁振英，我屬於移民或移居？