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法國選擇歐洲 內部更對立

張孟仁（新北市）

馬克宏的勝選讓美國與歐洲鬆了一口氣，儘管隨後法國6月舉行的國會選舉，會再度對馬克宏民意支持度進一步測試，考驗其改革派施政計畫能否逐步實現。至少在法國嚴重分裂的社會中，微弱多數選擇了歐洲和大西洋主義。

法國總統大選的社會鴻溝，再現當時美國川普所拿下的反全球化選票。大城市選擇讓即將卸任的總統連任，郊區和各省反而與瑪琳雷朋同在。美其名為20年來首次連任的總統，只待一堆燙手山芋等著馬克宏收拾善後：內部對立的鴻溝、欲改革的事項、與俄羅斯的關係、歐盟的戰略自主等。

在驚險的投票過程中，法國再次確認了歐洲、大西洋主義、自由主義、受治理的全球化。住在城市的法國人認為歐洲是它的未來，受益於全球化和移民，願意為總統選舉動員起來。不過，投票給馬克宏的近2000萬法國人非全然是知識分子或百萬富翁，許多人僅是不希望普亭的勝利、歐盟的終結導致金融出現危機，危及到他們的口袋，同時意識到他們的50％，反觀雷朋連5％都不到。

相反地，還有一個居住在郊區或省內的法國選民，感到被全球化出賣，受到移民威脅。他們視馬克宏為菁英和建制派的人，無法解決社會不安，讓他們飽受物價上漲之苦，薪水永遠不夠。這一群人也拒絕外國人，仇視德國和美國這些統治者，並將阿拉伯人或非裔比擬為入侵者。

換句話說，馬克宏沒有蜜月，近三成的廢票與投票後的抗議事件頻傳，不啻說明他未能像五年前那樣取得突破性的勝利，如無意外的話，總統將難以在6月的議會選舉中獲得議會多數席位。國際方面，法國面臨自1945年以來最嚴重的國際危機，歐洲必須在危急情況下前進。無論是俄烏戰爭不見停歇所帶來的金融震盪及民生物資上揚，抑或歐盟在美中爭霸的應對；內部則須搞定社會對立，達到承諾左派的綠色革命，且要應付越來越多的公眾輿論主張遠歐。

最後，雷朋的極右往中右靠攏，選舉結果屢創佳績，更代替了四成多不滿的法國人發聲，6月的選舉必有驚人之舉。馬克宏稱這次總統選舉是對歐洲的公投，法國人儘管在懷疑和擔憂中仍做出了選擇，結果不至於親俄，暫時讓歐盟與美國吃下定心丸。連任、駕輕就熟的馬克宏能否順利帶領歐盟走向「自主、等距」的歐洲，我們拭目以待。

馬克宏 歐盟 投票

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