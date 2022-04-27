台疫下大學授課 可參日自主經驗

近日台灣疫情 趨於嚴苛，大學階段跑班的授課方式，亦讓大學生面臨高度風險，令人擔憂。然而，根據台灣教育部 新版暫停實體授課的標準，在大學階段，必須是在全校三分之一以上科／系／所的班組暫停實體課程十天的情況下，該校才得以實施全校暫停實體課程，大學生因而人心惶惶。

由於各校科、系、所的人數規模不一，所處區域的疫情風險也不盡相同，教育部以齊頭式的停課標準，一體適用全國大學，似不適當。筆者認為，關於大學授課，政府可參採日本 「大學自主」的經驗。

自2020年新冠疫情蔓延以來，日本政府在高教授課方面，即採「大學自主」的模式：中央提出應兼顧「防止疫情擴大」及「學生學習權益」的原則，實際授課方式交由各大學自行評估。在文部科學省於2020年3月24日發布的通知中，即指出該通知僅是提供各大學在學期日程的調整、遠距教學上相關注意事項的提醒與參考，並非強制要求各大學進行。

而根據當年度9月15日文部科學省發布的調查，可發現日本大學所呈現的多元教學模式：有八成的學校採面授與遠距教學並用，其中又包括多數課堂面授（20.4％）、七成課堂面授（11.1％）、三成課堂面授（24.6％）、面授及遠距各半（25％）、多數課堂遠距（19％）等。

筆者認為，教部可參採日本經驗，將大學校院授課模式決定權，授權給各校，由其視所處區域的疫情、校內系所規模情況及所面臨的疫情風險，自主決定採面授或遠距教學，以協助大學校院及大學生因應疫情挑戰。