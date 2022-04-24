台須美同意 太平島為誰擴建？

外媒報導，台灣在太平島進行碼頭與飛機跑道擴建工程，曾事先徵詢美國政府意見，並在取得美國「同意」後動工！台灣在自己領土從事以人道救援、便利運補，或與國際科學研究合作相關事宜，真的要取得美國同意嗎？還是背後隱藏著其他戰略安全合作和軍事目的？

2015年底，前總統馬英九 擬親自飛往太平島主持新建碼頭擴建完工啟用典禮，但因美國表示「不同意」，馬英九被迫改派海委會主委和內政部部長前往。華府不同意的主因之一，可能與「南海仲裁案」審理南沙島礁之法律地位相關。

當時審理該案的仲裁庭法官傾向採取否定所有南沙群島內的島礁（包括太平島）是「全權島嶼」的此一見解，認定太平島只是一個「岩塊」，無權主張200海里專屬經濟海域和大陸礁層。2015年12月，仲裁庭的判決已大致定稿，而菲律賓總統大選迫近，積極配合美國政策的阿奎諾三世總統將下台，也希望仲裁庭早日做出裁決。結果，2016年7月12日裁決出爐，菲國幾乎大獲全勝。

倘若馬英九成功登太上平島，或者仲裁庭法官接受台灣的邀請飛往太平島評估此島是否適合人類居住、有足夠淡水、可種植農作物的話，此將壞了美國與菲律賓的大事，而仲裁庭有關島嶼法律地位的見解和裁決也必須改寫。

去年3月，台美簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，承諾雙方未來將藉由海上執法交流、海洋保育、維護漁權及海難搜救等項目進行合作，深化台美印太地區合作夥伴關係。同月，美國駐帛琉大使倪約翰隨同帛國總統惠恕仁訪台，期間表示將強化海巡合作。

本月中旬，應帛琉政府邀請，海巡署「台南艦」在第七屆「我們的海洋大會」召開期間，與帛琉海巡船艦協同執行帛國海域內海上維安任務。美國是此次大會的合辦國，相信這次台帛海上維安任務的敲定與執行也獲美國「同意」。美國同不同意台灣在太平島進行碼頭與飛機跑道擴建工程，是的確存在的政治現實。

2016年7月，蔡英文 定調南海政策，宣示打造太平島為人道救援中心、國際運補與科學研究基地。如果政府在太平島進行碼頭和飛機跑道擴建工程主要目的是這些，吾人舉雙手贊成。如果是為了強化台灣之軍事防衛與救援能力，這是政府應做之事。但如果是為迎合美國戰略安全需求、以圍堵對抗中國大陸目的為主，這就有待三思。

即使太平島的飛機跑道延長至1500公尺，此與北京在南沙群島所占三個島礁 （渚碧礁、永暑礁、美濟礁）的跑道和軍事部署相差太遠。重點是，太平島被中共 這三個島礁圍成的軍事戰略三角包圍，如果戰時台灣戰機可降落太平島跑道，中共戰機可以嗎？

未來，美國戰機、軍艦、海岸防衛隊船隻、政府科學研究或醫療船舶若以人道救援或其他名目提出要求降落太平島跑道或停泊碼頭，台灣若同意，恐踩大陸紅線，勢必要付出相當代價。

太平島碼頭與跑道擴建工程將於明年完成，而2024總統選舉將於1月舉行。蔡英文會仿效陳水扁於2008年大選前親自飛往太平島主持完工啟用典禮嗎？吾人拭目以待！