俄烏戰事 衝擊全球淨零

新冠疫情 大流行使2020年全球二氧化碳排放量減少了5.2%。但各國推出各種激勵措施，促使全球經濟迅速復甦，使得2021年能源需求大幅上升，由於天然氣價格飆漲，導致燃煤發電增加。2021年二氧化碳排放達到最高水平，較2020年排放量增加了6%。

如今俄烏戰事持續了一個多月，石油 及天然氣價格持續上漲，這場戰爭繼新冠疫情之後，會給全球應對氣候暖化帶來什麼的影響？

首先會使各國（尤其歐洲）重新考慮國家施政的優先順序，隨著政客專注戰事，將增加軍費開支，會減少對減緩和適應氣候暖化需要的投資。各國增加軍備，亦將加速能源和不可再生材料的消耗，並將氣候行動所需之關鍵資源挪為軍用。

其次，歐盟40%的天然氣和四分之一的石油由俄羅斯 進口，為了盡快擺脫俄羅斯的能源供應，短期內歐洲勢必需要使用更多的煤炭發電以為因應，歐盟能源政策「去俄羅斯」化，將增加其脫碳計畫的難度。

再者，兩年前新冠疫情造成風能和太陽能開發商面臨供應鏈緊張，及原材料包括鋁和鋼等關鍵材料價格飆升上漲的問題。如今俄烏戰事導致新的壓力，將加劇許多項目的延誤，進一步推高再生能源項目建造成本。

另外，俄羅斯一直表示該國將「利用氣候變暖的優勢」，認為北極航運擴大和延長生長季節會給俄羅斯帶來「額外利益」。俄羅斯聲稱，國際制裁將損害該國實現氣候目標的能力。因此孤立俄羅斯，將使俄羅斯有逃避履行減排責任的藉口。

最後，近日沙烏地和阿聯拒絕美國建議將俄國踢出OPEC+的提議，雖然在聯合國大會中沙烏地和阿聯代表譴責了俄羅斯入侵烏克蘭的行為。顯示在石油限產政策方面，OPEC與俄羅斯有一致的利益。歐美與俄的加劇對立，有助於未來俄羅斯與OPEC國家在氣候政策合作力道加強，可能對全球淨零目標形成威脅。

新冠疫情後之經濟復甦、俄烏戰事，均導致石化燃料持續飆漲，顯示全球減碳、減煤之路崎嶇難行。