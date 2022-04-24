美國聯邦參議員 葛瑞姆（Lindsey Graham）和梅南德茲（Bob Menendez）日前率團訪問台灣，蔡英文總統15日於台北總統府大禮堂接見該重量級、跨黨派的美國國會訪團，包括國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處長孫曉雅 等高層官員也在座。觀看當天網路直播的網友直指，現場年輕傳譯人員未能確實翻譯多名議員談話，認為應該選用更資深稱職傳譯人員，以符合重要嚴肅的外交場合。

身為專業傳譯人員，理應盡可能忠於講者談話內容，不該片面改變講者選擇的詞彙和含意，或依個人意思省略或曲解原話。在總統談話部分，該名傳譯員表現堪稱穩健清晰，可能事前已掌握總統致詞全文並充分準備，但是在臨場應對美國外賓的英文談話時，表現則顯得太過緊張、缺乏經驗，未達專業外交傳譯應有水準。例如葛瑞姆參議員致詞多次提及所謂「Communist Chinese Party」，傳譯員譯為「中國」而非「中國共產黨」或「中共」，在傳譯時也選擇性省略如槍桿子統治、習近平、普亭、波音787客機、伊朗以及吳釗燮母校俄亥俄州 立大學等內容。

所謂「逐步口譯」（consecutive interpretation），指的是講者發言到一個段落後，停下來讓口譯員翻譯，並以此方式交替進行。由於講者每節談話時間長短不一，為了不遺漏重點，如何在短時間內以筆記方式摘要講話內容，是口譯員的重點訓練及經驗累積。有專家建議在外賓發言時，當用心聆聽、勤做筆記，才能夠完整理解談話內容，強化逐字傳譯的快速和準確程度。

民進黨政府近年來積極推動立意甚佳的雙語國家政策，旨在提升國人和下一代的英語實力，營造友善的生活及經商環境，吸引國際人才和跨國企業來台灣。外交部也自去（2021）年起，為外交特考增設高階英文組，盼招募專業及語文兼優人才投入外交工作。如何從基礎教育和公職體系做起，進而厚植民間的英文素養及國際視野，強化國家整體形象和競爭力，有待努力克服挑戰。