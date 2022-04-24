雙語人才養成
美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）和梅南德茲（Bob Menendez）日前率團訪問台灣，蔡英文總統15日於台北總統府大禮堂接見該重量級、跨黨派的美國國會訪團，包括國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處長孫曉雅等高層官員也在座。觀看當天網路直播的網友直指，現場年輕傳譯人員未能確實翻譯多名議員談話，認為應該選用更資深稱職傳譯人員，以符合重要嚴肅的外交場合。
身為專業傳譯人員，理應盡可能忠於講者談話內容，不該片面改變講者選擇的詞彙和含意，或依個人意思省略或曲解原話。在總統談話部分，該名傳譯員表現堪稱穩健清晰，可能事前已掌握總統致詞全文並充分準備，但是在臨場應對美國外賓的英文談話時，表現則顯得太過緊張、缺乏經驗，未達專業外交傳譯應有水準。例如葛瑞姆參議員致詞多次提及所謂「Communist Chinese Party」，傳譯員譯為「中國」而非「中國共產黨」或「中共」，在傳譯時也選擇性省略如槍桿子統治、習近平、普亭、波音787客機、伊朗以及吳釗燮母校俄亥俄州立大學等內容。
所謂「逐步口譯」（consecutive interpretation），指的是講者發言到一個段落後，停下來讓口譯員翻譯，並以此方式交替進行。由於講者每節談話時間長短不一，為了不遺漏重點，如何在短時間內以筆記方式摘要講話內容，是口譯員的重點訓練及經驗累積。有專家建議在外賓發言時，當用心聆聽、勤做筆記，才能夠完整理解談話內容，強化逐字傳譯的快速和準確程度。
民進黨政府近年來積極推動立意甚佳的雙語國家政策，旨在提升國人和下一代的英語實力，營造友善的生活及經商環境，吸引國際人才和跨國企業來台灣。外交部也自去（2021）年起，為外交特考增設高階英文組，盼招募專業及語文兼優人才投入外交工作。如何從基礎教育和公職體系做起，進而厚植民間的英文素養及國際視野，強化國家整體形象和競爭力，有待努力克服挑戰。
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