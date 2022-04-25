近來網上和民間留傳一個老年人「微養生」的說法，說來給看倌們參考：

1.微胖：老年人不能太瘦，太瘦就缺乏抵抗力，中國人不是講究福相嗎？所以胖一點表示有福。

2.微餓：飯吃七八分飽，保證身體好，活到百歲老。人老了，消化力弱了，所以吃飯不能太飽，只要營養夠了就行。

3.微愚：為了處世淡然，與人無爭，老了就傻一點，大小事得過且過，遇事不能太激動，只能微感動。靜坐常思己過，閒談莫論人非。世上沒有過不去的崁兒。

4.微笑：老年人心情好很重要，一天三大笑，醫生來不了，歡樂比天高，身心一定好！老了，讓開心成為習慣。

5.微汗：出汗可以幫助身體排毒，所以要常運動，讓身體微微出汗。

說到這，喜歡熱鬧的人說，要常常跟親朋好友聚會，所以要加個微聚。不能見面的話，可以每天和線上的朋友聊聊看看，所以要有微信 。喜歡喝酒的朋友說常喝一點小酒，但是不能喝大了，加個微醺如何？

還有人想老了以後生活要有保障，所以要微富。反過來人老了要簡化，不要太多東西，要微簡和微儉。

喜歡戶外活動的人要呼吸一些新鮮空氣，曬曬太陽，可以微曬。老人比較怕冷，不能再穿披肩露臍的衣服，尤其是冬天，所以要保持微暖。

說到穿著，老年人不用趕時髦，穿得自然舒適即可，所以要微寛。喝水很重要，每天要補足水分，所以茶水要一口一口常常微飲。

老了退休 以後沒什麼大事，在家有空不妨清理一下院子，或打掃衛生，可是也不要太累，所以要微勤。有人說老年人最好的運動是走路散步，所以要常常微走。走餓了又回到吃的問題，老年人吃東西要淡些，所以要微鹽、微糖、微油！

要微的東西真是太多了！俗語說積小成大，積少成多，集腋成裘。錢一點一點攢，飯一點一點吃，路一點一點走，身體一點一點養，老年一點一點過，積微成眾，善莫大焉。