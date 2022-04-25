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福特電動車工程師張琳達 華裔之光

薛永康／洛杉磯

拜登總統的基礎建設計畫提案處處碰壁，可喜的是一些民間大型企業願朝著基建的方向邁進，投下巨資製造環保電動車即為一例。

據近期Bloomberg Business Week報導，通用及福特公司已經走出只需販賣傳統汽油車就能賺大錢的安樂窩，邁入製造瓶頸及銷售前途仍具未知數、目前只占全美售車總量3%的電動車巿場。

筆者認為這是一椿喜事，由於目前稱霸全美電動車市埸的特斯拉車價昂貴，兩大汽車公司進場後，競爭之下車價會下降、買主會增加；無碳排放的電動車愈多，空氣污染量將會相對減低。

叧一可喜的是，在福特公司工作25年的華裔工程師張琳達(Linda Zhang)，榮任負責策畫及製造最新型F-150電動卡車的首席工程師。目前使用汽油的F-150為全美最暢銷的卡車，要求死忠顧客轉向購買電動的F-150卡車並非易事，她面對的是，確保公司巨資投入電動卡車市場的策略不能失敗。

電機工程師的張琳達擁有計算機工程碩士學位、生産領導力的訓練以及其他方面的經驗。她為人處世樂觀進取，認為要使F-150電動卡車被大衆接受，功能上必須超越使用汽油的F-150姐妺車；再者，電動卡車的價格也不能太高。在這個車子功能上Value Added策略決定後，全新電動卡車就採用她的建議製造；馬力及拖載重物，需要超過同型的F-150用油卡車。

F-150電動卡車定名為「閃電」Lightning，目前已經上市，從0到60mph只需四秒七左右，為加速最快的卡車之一。其載重以及拖重量也很可觀，在新車展示會上，琳達擔任正駕駛，拖了重達125萬磅、上有載車的數節車箱，拖行了長達1000 呎，顯示其拖重的功能，而且在價格上，與用油卡車不分上下。

福特公司冒險投入巨資製造前途未知的電動卡車F-150，為環保喜事應該稱讚，重用張琳達在傳統汽車業，以男性為中心的上層管理圈更難得！她也不負重望，繳出了亮麗成績，被USA Today雜誌選為「2022年度最有成就的女性」Women of the Year 之一。

性別及族裔皆非阻擋琳達張成功的障礙，足以為華裔上進的榜樣，她不愧為「華裔之光」。在此我們也希望由她主導製造環保電動卡車F-150 旗開得勝、訂單源源。

電動車 華裔 汽車

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