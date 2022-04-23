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只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

雨歇

楊遙／聖彼渚

一夜催春雨，開晴日已高。

鷹鸇戀崖谷，燕雀樂蓬蒿。

趁興蜂隨蝶，含羞杏傍桃。

多情湖畔柳，輕拂綠絲絛。

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