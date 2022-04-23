俄烏戰場布查慘案 分析前因後果

震動世界的俄烏戰爭已經打了一個半月，最近發生標誌性事件，說明戰爭性質有大轉變。烏克蘭 指控俄軍在布查 地區大屠殺，引發新一輪輿論戰。這眼前激烈的博弈和背後各方心態，筆者思忖拋磚引玉，推測一二。

筆者對布查慘案深表懷疑，俄羅斯 作為被控告方事件炒大後，立即要求聯合國組團徹查此事，英國作為指控方竟然否決了！而烏克蘭作為受害者也對此默不作聲，他們堅持認為俄羅斯一定是加害者，必須追究責任。這就很詭異了，受害方不想經過法律程序就直接定罪，說明了什麼？

有一個很好的解釋，那就是美國歐洲一方要借題發揮，擴大戰爭，準備親自下場。就如同1937年的盧溝橋、慕尼黑啤酒館暴動一樣，先來個做賊喊捉賊，然後堂而皇之的出兵開戰。另外，澤倫斯基一夥兒是電影人出身，英國、美國以前在敘利亞戰亂時也是利用「白頭盔」組織造假，欺騙全世界，現在二者聯手，輕而易舉上演一幕移花接木、紅口白牙的情境劇？

眼見烏克蘭苦戰，贏面極小，更主要的是中國站在俄羅斯身後，保證了後者的長期戰爭能力。為了離間中俄，筆者猜測，英美智囊團抓住俄羅斯暫時撤退的機會，布置了一個布查慘案，為的就是道德綁架中國和印度，從輿論上強行將這兩個國家與俄羅斯剝離。一旦他們上當，哪怕是不情願的譴責俄羅斯，歐美國家也會立即順勢而上，在輿論戰上面連續猛攻，逼著他們停止支援俄羅斯，果若如此，俄羅斯的戰爭能力將迅速衰減，烏克蘭就有可能與之長期拉鋸作戰，同時毀掉兩個國家。

筆者認為布查事件就是美國為首的北約準備親自下場參戰的輿論準備。北約軍事組織早已不是什麼防禦性軍事同盟，反而成了世界上唯一的軍事惡霸，幾十年來從不防禦，而是征戰四方，殲滅不聽話的弱小國家。

如今歐洲和美國不能再任由中國強勢崛起，取代自身，否則再如此發展下去，自己早晚淪為中國的打工仔。但是要整垮中國，眼前還必須先整死俄羅斯才行，現實中這實在有點水花鏡月，只怕是俄羅斯還沒遭肢解，西方世界就先一步分崩離析。

但歐洲就是一副不達目的不罷休的勁頭，因為只有把中國打回石器時代，自己才能繼續高高在上、養尊處優。國家之間的戰爭拚的是國力，也是拚製造業、物料生產、金融儲備。就眼下看，中國現在比世界上任何國家準備更充分，鹿死誰手，且拭目以待。