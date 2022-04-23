演員總統澤倫斯基的過人之處

烏克蘭總統澤倫斯基 自俄烏戰爭爆發以來，名聲鵲起。他的名字每天和普亭、拜登 和戰爭殺戮場面，交替占據媒體報導。自從2月24日俄軍開進烏克蘭北部後，全球人民眼光已被綁架。頓時世界不再美麗，我們活在億萬之一的寂寞星球(Lonely Planet)，曝露了醜陋真面目。

我們似乎活在戰爭恐慌、破壞與死亡同框的時空之間，即使我們居住在地球的另一邊，但能體驗無辜百姓之苦。尤其通貨膨脹使得全世界每一個人都不能倖免，當你走進超市、駕車進入加油站，或購買一份不可或缺的精神糧食報紙，就馬上有感於它的強大威力。正如一般人民的共識 ，「 你不管政治，可是政治控制你 」，現實生活中就是如此無奈。

無獨有偶，美國也出現過一位演員總統、第40任的雷根，他是位深得美國人民愛戴的政治人物，而澤倫斯基造成的影響力則是有過之而不及。自60年代後電視發明，再加上英國科學家Tim Berners-Lee在1989發明了互聯網，從此出現中國人自古以來期盼的「 秀才不出門 ，能知天下事 」，而這竟然不過是30年間的事！

我好管閒事，對這位44歲年輕政治人物的故事非常好奇，於是每天幹完活後，我細讀此君的大小故事，希冀能在其成功塑造成獨領風騷領袖的過程，約略了解其奧祕。

第一：年輕，東西方文化對政治人物年齡有著不同的偏愛。東方一向「 敬老尊賢 」，年輕小伙子較少成氣候，但年輕人特有的氣質和風格，是否和身體上流動著過盛的荷爾蒙濃度有關？ 不過年輕沒有經驗，我卻認為是一個優點。他們勇於創新，不被老派傳統政治人物的沉重包袱壓縮，就是因為沒有過失敗的打擊，所以無所畏懼勇往直前。

第二：置之死地而後生，敢斷後路。他在開戰前的關鍵時刻，作出擲地有聲的震撼聲明。他說「我和我的家人絶不會落荒而逃離開基輔」，當時俄國 和世界各國領袖皆等著俄國在三至五天攻克首都基輔後，捉拿澤倫斯基，隨後成立親俄的傀儡政府取而代之。戰爭就此結束，大大減少了生靈塗炭，人民繼續過著和平但不快樂的獨裁生活；拜登政府還準備幫助烏政府西遷至靠近波蘭國境，以便近於西方國家的援助。不過卻被嚴正駁斥。他堅守崗位，呼籲全國人民一同奮勇反抗護國。

笫三：善用媒體，廣結善緣。以哀兵姿態搏取同情，每日在地下視頻，親自向全國人民及世界各國控訴俄國侵略所犯的戰爭罪行證據！他在基輔親自接見北約秘書長、各國領袖，更親自帶領客人抵達Bucha屠殺戰埸，調查體會臨場感。

笫四：得道者多助。利用各國民間太空衛星作為資訊情報，善用因地制宜的游擊戰，取代大軍正面對決；採取零星打擊，聚沙成塔的戰略，使俄軍大矩陣的坦克戰車成了廢鐵，難以施展。

第五：自我評價。在4月15日，他接受CNN記者Jake Tapper訪問；當被問到希望後人怎樣評價自己時？他停頓了一下說：「一個盡情熱愛生活的人，愛他的家人和祖國，絕對不是英雄。我希望人們像我一樣看待我，一個普通的人。」