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媒體的虛幻世界

夏島老郄（夏威夷）

2018年夏威夷大島火山爆發，幾乎所有的媒體都沒有做事實查核，而不負責任的任意報導。在不實的消息重複了幾個月後，世界其他地區的人都認定這島上所有的居民都受到了岩漿的威脅，呼吸有毒的空氣，好像整個島隨時會爆炸。甚至有幾個媒體還報導了「下寶石雨」的無稽消息。事實上，受到火山爆發影響的僅有夏威夷大島的一小部分。那些報導既可笑又令人生氣。

很多在外地的朋友和親戚受到不實消息的誤導，而完全被洗腦。在當時，我幾乎不可能說服他們，事實情況完全和報導全不同。

夏威夷大島的火山的不實消息，應該沒有財務或政治利益動機。新聞媒體只是不負責任的想讓自己的報導得到關注。當不實報導有政治動機時，事情會更加的醜陋，人們也被洗腦的更徹底。

從火山新聞荒謬的鬧劇裡，可以學到了三件事：

1. 這事件證明所謂的「新聞誠信」已經蕩然無存，絕大多新聞媒體只是為營利而無所不做的商業組織。

2. 對於那些不知道事實的人，媒體可以讓他們相信媒體想推銷的任何東西。

3.我因為住在大島，所以知道火山報導的不實，但是，這絕對是一個例外。在幾乎所有其他事件中，我真的不可能知道到底發生了什麼。所以我也一樣的一直在被媒體操縱。

因此，我們只能將絕大部分新聞報導，都當作或多或少的不實新聞來對待。如果對哪個消息有興趣，就要盡量找到各種不同方面的報導。比較後再自己做判斷。雖然我們不可能找到所有的事實，至少要對自己負責的盡力而為。否則，我們也就和那些在2021年1月6日衝入美國國會的傻瓜一樣，半斤八兩了。

夏威夷

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