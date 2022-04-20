三代侵略擴張的俄國與中國

農牧帝王社會時代的俄羅斯 ，版圖早已擴張到地跨歐亞兩大洲，還一直貪得無厭，不斷侵占中國領土。自帝俄到蘇共，從大清至民國，總共占去中國588萬平方公里，超出中國現有領土一半。但為什麼中南海提都不讓提，現在反而與俄羅斯一鼻孔出氣。

當1882年，英首相柴契爾夫人訪問北京會見鄧小平，提出延長九龍新界租約事，鄧不同意延長，還要在1997年租約到期連同割讓的香港 一併收回。當時香港《民報》社長金庸評論，中國不去收回蘇俄侵占的170萬平方公里領土，卻要收回香港1100平方公里彈丸之地。

金庸確實說出了香港居民與很多大陸人民的心聲。當年外交部的人說：「金庸怎麼老是給外交部出難題？」，於是外交部組織了清史學家與邊疆問題學者研究，最終學者們感覺難以反駁，只好請鄧小平做金庸的工作。鄧在人民大會堂接見金庸，講喜歡看金庸的武俠小說 。其實，鄧小平哪裡會喜歡看武俠小說？只不過，大陸文革剛結束不久，沒有八個樣板戲了，接著就大量演出金庸的武俠片，給大家換換口味，金庸的武俠小說也在大陸流行起來。金庸不再拿蘇聯割地來比較，還成為香港基本法起草委員會委員。

美國歷來對中國友好，而帝俄從300多年前就開始侵略中國領土，可以開出一長串清單。為什麼當局總是鼓動反美，老是與俄國友好同流，還上不封頂。

今年2月24日，俄羅斯再次發動侵略烏克蘭的擴張戰爭，中國的態度也值得玩味，既不敢照公理譴責俄侵略，還暗中相助。中國的作為，連旁人都看不下去。4月11日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，澎拜新聞記者提問，「是否期待未來俄方將（以前占據的）遠東地區領土出租或出售給中國？」發言人對此有何評論？

趙立堅表示，我們注意到了有關報導，這是要離間中俄關係。我建議有關媒體讀一下《中俄睦鄰友好合作條約》，雙方明確表示已經切底解決歷史遺留的邊境問題，互不存在領土要求。我們奉勸某些人，不要再炒作所謂中俄領土問題的冷飯。

不許炒冷飯，等於宣布當局不准再提蘇俄侵占中國領土的歷史問題。歷史上侵略中國領土的蘇俄傳承下來的俄羅斯是上不封頂的朋友，對中國歷來友好的美國是敵人。何至如此？這倒是容易回答：因為蘇聯有養育中共之恩，豈能容許鞭蘇聯及乃祖帝俄之屍，並譴責子嗣普亭侵略擴張。