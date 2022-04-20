俄烏戰 加劇東西文明衝突

俄羅斯 與烏克蘭開戰後，各國反應不一，尤其是主要文明集團各行其是，充分驗證哈佛教授杭廷頓提出的「文明的衝突」理論。衝突並非僅指武裝衝突，舉凡中心思想的異趣、意見立場的分歧，及行為作法差距，均造成對立與抗衡局面。

世界主要文明思維邏輯與價值觀不同，面對重大議題反應自然不一。即使美國在蘇聯解體後成全球獨霸，但是以美國為首西方文明仍面對不同文明挑戰與對抗，在中東、南亞，及東南亞地區尤為明顯，此次俄烏之戰亦然。

3月26日，美國總統拜登 在波蘭演說，「這是一場民主對抗獨裁，自由對上壓迫，規則秩序與暴力掌控之間的鬥爭」。

依此論調，凡認同民主者必須反對俄羅斯，愛好自由者必須譴責俄羅斯，尊重規則秩序者必須制裁俄羅斯；但實際情形並非如此。

美國禁止俄羅斯原油輸出，要求中東產油國增產配合其制裁措施，但是沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國自有主張，不理會美國，甚至拒接拜登電話。

俄國外長拉夫洛夫4月1日訪問印度 後，印度決定從俄羅斯購買更多商品和能源，與西方國家作為背道而馳。

俄羅斯遭西方國家制裁後，其原油價格下跌，印度立即購買1300萬桶。印度鋼鐵部長也表示，印度考慮加倍進口俄國焦煤。此外，印度還與俄羅斯簽署一份購買4.5萬噸葵花籽油協議。

印度是南亞大國，一向以不結盟國家自居，在與南非、巴西、俄羅斯及中共形成「金磚五國」後，更與美國若即若離。

此次俄烏之戰，印度為了自身的國家利益，沒有扈從美國譴責或制裁俄國，顯示印度對美國並非言聽計從。

此外，西方基督教文明與中東伊斯蘭文明更是嚴重對立。自歐洲十字軍東征後，伊斯蘭世界便對西方文明強烈排斥。再加上近年美歐國家軍事介入中東及亞西地區，更強化了當地反西方尤其是反美思潮。

東協國家除新加坡，沒有任何國家制裁俄羅斯，甚至推拒拜登邀約的東協國家領袖特別峰會。此外，「金磚五國」作法也與美國大相逕庭。再加上伊朗、巴基斯坦、中亞上合組織等國各行其是。使得西方基督文明在此次俄烏之爭中陷於孤立狀態。

拜登3月18日與中共總書記習近平通話，拜登重申「四不一無意」，包括不尋求與中國大陸打新冷戰。但事實上，美國代表的西方文明與中共代表的東方文明仍在各方面較勁。俄中達成合作協議，宣稱合作無上限，不啻是對美國及西方世界一記重擊。

此次俄烏之戰，不同文明因應態度截然不同。由此看來，未來的國際局勢必然更會走向以不同文明為基礎的對抗型態。