烏戰的中國立場 以穩定外貿優先

俄烏衝突過程，中國的角色備受關注；即使國際輿論施加龐大壓力，但迄今中國仍拒絕譴責甚至加入制裁俄羅斯 的陣營。一些評論認為，中國將為維護地緣政治利益而犧牲經濟利益。但由中國外貿來看，似乎並不盡然。

這次強力制裁俄羅斯的歐盟 和美國，分別為中國第二、第三大的貿易夥伴。2021年，中歐貿易總額達8281億美元，同比增長27.5％，創歷史新高。此外，雖然目前「歐中投資協定」遭歐洲議會凍結，但由於此協定有助於歐企進入中國市場，因此，如果習近平在今年連任中共總書記後，在雙邊都有需求的情況下，中國可能妥協以促成協定生效。屆時，歐中經貿關係勢必更加緊密。

與此同時，即使美國強調要重新校準美中貿易關係，但中美貿易仍持續升溫：2021年中美貿易額達到7556.45億美元，同比增長28.7％。而在美國經濟復甦、內需強勁等因素刺激下，美國對中國的商品貿易逆差達到3553億美元，相較2020年再擴大450億美元；美中兩國貿易逆差僅次於2018年的4182億美元。

至於俄羅斯和烏克蘭 兩國，占中國外貿比率都不高；2021年中國對俄羅斯出口占總出口約2％，從俄羅斯進口占比僅約2.9％；同年中國對烏克蘭出口占總出口約0.3％，從烏克蘭進口占比僅約0.4％。

從這些數字可以推論：首先，即使近年來和俄、烏的貿易額快速增加，但中國與歐盟、美國的貿易額仍遠遠大於與俄烏。因此，從穩外貿的角度來看，即使中國堅持不加入制裁俄羅斯的行列，但中國透過重申「致力勸和促談」立場，並提供烏克蘭人道主義援助物資等方式，以避免影響與歐盟、美國的貿易。

其次，由於西方的制裁，特別是歐盟已宣布自8月起不再向俄羅斯進口煤炭，且在今年將減少對俄羅斯三分之二的天然氣依賴，並在2027年前結束所有俄羅斯化石燃料的進口，因而俄羅斯將增加對中國以能源為主的經貿依賴。但在「雙碳」目標下，中國對化石能源的需求將逐漸下降，對俄羅斯的能源依賴有限。

最後，穩定的國際經貿環境，有利中國的經濟發展。對外貿相當依賴的中國，任何戰爭都將衝擊全球經濟的增長，也將推升中國這個世界工廠的生產成本。因而，避戰仍是當前中國的主軸。

基於上述原因，加上俄烏情勢的發展與俄羅斯遭受的制裁，都讓中國在對台問題上將採取更謹慎態度，甚至可能透過強化「通惠情」的促融政策，以穩定台海情勢。而台灣在可獲得相對緩衝空間的此刻，應更加謹慎且應避免誤判，在持續推動有利和緩兩岸緊張情勢政策的前提下，以維持區域和平為最高戰略；相信這才能真正符合台灣的利益。