俄國烏克蘭之間 與和平的距離

俄烏戰爭迄今，兩國雖仍處戰爭狀態，但經歷幾次談判，顯見雙方並未準備無限制延長戰事，而是希望能在彼此接受條件下，達成和平協議。不過，由於雙方各有堅持且妥協空間有限，同時戰事發展也帶來新變數。戰爭未歇之際，回顧莫斯科開出的條件及基輔的堅持，很明顯地是雙方離和平仍有段距離，難道俄烏真的無法找到一條和平大道嗎？

眾所皆知，俄羅斯 非常反對烏克蘭 加入東擴的北約，其次是希望克里米亞的獨立和加入俄羅斯之過程獲得法理的確認，以及烏東兩個宣布獨立的人民共和國頓內次克及盧甘斯克為國際社會所接受。第一個條件逐漸演變成包括烏克蘭的中立以及非軍事化。此外，對烏東構成威脅的亞述營，必須解除武裝，同時烏克蘭也應當進行去納粹化。最後，普亭在戰前曾策動烏東地區提出基輔政府禁止使用俄文的做法，形同語言及文化上的種族滅絕，因而要求俄語為第二官方語言，廢除任何禁止俄語的法律。

至於烏克蘭方面，澤倫斯基一再強調要確保領土完整和主權不可侵犯。同時希望若簽和平協議，未來安全須獲國際保證。至於加入北約，除非最終它擊敗俄羅斯，否則這個選項已不太可能。在俄軍久攻基輔不下，改變戰術轉向烏東集結之際，烏克蘭似乎有了足夠底氣，想要完全驅逐俄國勢力，這會讓澤倫斯基在和平協議方面更不可能輕易妥協。若未來雙方仍要進行和平談判，個人認為最大的爭議會是雙方對於領土的看法。先不談克里米亞和烏東兩個共和國，單是俄羅斯目前佔領這些地區以外的部分該如何處理，就相當棘手。

過去一些國際戰爭，如1727至1729年英國與西班牙戰爭，及英美間1812年戰爭，在戰後和約中雙方領土並沒有任何割讓或變遷，回到戰前狀態；七年戰爭（1756至1763）雖然讓英國在歐洲以外獲得新領土，但在歐陸部分卻是同樣回到戰前狀態，奧地利並沒有從普魯士手中奪回想要的西利西亞。

如果將回到戰前狀態當作俄烏戰爭的和平條件，將產生一個問題，即所謂戰前究竟是指今年2月24日前狀態，還是2014年克里米亞獨立前狀態？目前看來，烏克蘭似乎偏向後者，但要俄羅斯交回克里米亞或是置俄羅斯人占多數的烏東兩個共和國於不顧，等於是完全戰敗才會有的條件，莫斯科當然不會接受。

與「回到戰前狀態」相對的是「允許保留佔有」，也是以色列 曾經有的經驗。普亭或許希望如以色列在1967年六日戰爭後，儘管與埃及、敘利亞及約旦達成停火協定，但並未放棄從戰爭中取得的西奈半島和加薩走廊、戈蘭高地及約旦河西岸。儘管在1979年的大衛營協定之後，以色列將西奈半島歸還埃及，但它至今仍擁有約旦河西岸及戈蘭高地。

如果俄烏戰爭僅是停火，允許保留占有或讓俄軍從頓巴斯及克里米亞以外地區撤出，也許能被基輔接受，但這並不代表雙方達成和平協議。最終除烏克蘭不加入北約、中立化、非軍事化及去納粹化等議題外，雙方對「回到戰前狀態」及「允許保留佔有」能否達成共識，才是簽署和平協議的關鍵。（作者為政大國關中心兼任研究員）