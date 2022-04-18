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佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

感懷

楊遙／聖彼渚

莫道天行健，屢遭乖舛嗤。

疫情驚反覆，戰火恨流離。

油氣亂機伏，農糧窮絀危。

惶惶難卜世，還祝九州綏。

疫情

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