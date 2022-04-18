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邱太三主張「互承認主權」是否合憲？

楊老爹／紐約

李登輝以國民黨主席身分，1990年5月20日獲第一屆國民大會，選舉為中華民國第八屆總統。當年6月21日，大法官會議通過「釋字第261號釋憲案」，將中華民國領土畫分為「自由地區」及「非自由地區」兩部分。以便推動中央民意代表全面改選。

大法官會議在李登輝上任後一個月，就創意性發明，以「自由地區」包括：金門、馬祖、澎湖及台灣本島、綠島、蘭嶼；中國大陸則為「非自由地區」。這是今日蔡政府認定中華民國是「領土完整，主權獨立，政府建全，人民康樂」的國家。

2022年3月23日，陸委會主委邱太三在立法院備詢稱，應該和中國大陸「互相承認主權」。他的聲明可顯示出蔡政府兩岸政策基調，把否認「九二共識」進一步提升到要「互相承認主權」層面，直接挑戰中國大陸主張「一中原則」，加劇海峽兩岸緊張情勢。

國家組成要素包括領土、人民、政府、主權，由於中華民國政府是根據1946年中華民國憲法組成，修憲案雖多，「一中原則」沒改變。有關領土規定，憲法第四條「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」，憲法本文上，並沒有「自由地區」或「非自由地區」詞句。

邱主委的「互相承認主權」宣言是否合憲，尚有待斟酌。

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