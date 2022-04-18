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暴力無法真正解決問題

丘福隆／洛杉磯

1972年夏天，我在加州太浩湖(Lake Tahoe )度假勝地一家大賭場餐廳部門打工當幫廚，希望暑假期間所掙得的錢，能支持一年學雜費與生活費。我負責供應各式汽水、冰淇淋、水果點心與沙拉盤。當時我雖然對美國生活節奏與風俗民情了解十分有限，但對於工作本身則尚能充分掌握。偶爾閒下來時，難免因浮起「君子遠庖廚」的士大夫思想而傷神。繼而一想，打工只是過程不是目的，心裡也就比較好過些。再一想，東西方陰陽倒置，難怪許多東方來的留學生都跑進美國廚房裡打工。確實，同行打工的老葉與老張都是大學高材生，他們經驗老到，都已是製作早餐的好廚師。 

當時中美建交正熱，與我同是客家人的老葉，小時候在大陸長大，閒聊時經常很興奮的大談馬列思想 。從台灣來的我不是很能接受，也不是很注意他的論述。直到有一次他說：「暴力鬥爭是必要的，不然反對者不會聽你的。」我不以為然，但也知道與他爭辯沒有用。 

暑期將滿，在老葉回德州學校的臨行前一天，我碰到他並敲他車窗要他出來。他只搖下車窗笑著說：「不用那麼費心，送我幾句話就行了。」我仍堅持要他下車。 

老葉剛站定，我便往他的肚子擂上一拳。我不認為出手很重，但老葉立刻蹲下去，然後痛苦且迷惘地抬頭望著我，如此情境令人難忘。當下我說：「你終於知道，被暴力鬥倒的痛苦滋味了吧。」 

數小時後我去看老葉。他的室友老張（後來成為三藩市醫學院名醫）剛為老葉察驗過傷勢，看到我便說：「哎呀，你怎麼打你的老鄉啊！」

見到老葉時他說：「怎麼還這麼好心來看我？」我說：「我不是真想傷你。」他回說：「現在我知道被打倒在地時的無助感。」 

次年暑假，老葉已學會打太極拳，架勢十足很有氣派，還收了幾位洋徒弟。他問我願不願意學功夫，我知趣地躲得遠遠的。 

作者想藉本故事說明兩項問題：1、談論議題時，若對核心元素沒有體會或了解，很可能流於空談；2、暴力手段或許可以暫時停止爭論，卻無法真正說服對方，消弭爭論。 

加州 醫學 德州

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