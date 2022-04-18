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佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

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我為何急著去打第二劑補強針

廖天／蒙地貝婁

4月3日上午，當我習慣性的閲讀當天世界日報。從A2焦點版第二條新聞中，看到「聯邦食品暨藥物管理局」（FDA）决定為符合條件的人，施打新冠疫苗第二劑補強針」報導時，我高興萬分，立即叫兒子聯絡到離我家半小時左右車程的一家CVS連鎖藥店，提供對50歲以上年長者打第二劑補强針。我和老伴連午飯都未顧上吃，就叫兒子開車於中午12左右到達。護士小姐給前面一位老者注射完後，立即接待我們，她看了證件填了表，我們簽了名，就熱情細心地為我和老伴注射第二劑輝瑞疫苗。

我之所以和老伴急著去打第二劑補強針（第四針），有以下三個考量：

一、我和老伴都是80多歲高齡老人，是易感人群中最危險人群。我每天看報、上網、看電視，就重點關注新冠疫情方面的信息。使我及時知悉，新冠BA.2變異毒株傳入美國的速度和危害程度，醫藥病毒專家們的忠告提示，聯邦政府和各級地方政府的防疫措施和决策。BA.2病毒傳播能力是之前Omicron BA.1的1.5倍。3月上旬至下旬，全美新增病例35%為BA.2，東北地區高逹50%。而抵抗BA.2的唯一辦法是接種疫苗。

聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基說，接種兩劑對染疫住院的保護為50%，而接種補強針能達到90%。也有專家指出，疫苗接種三個月後效力會隨著時間延長下降。若接種時間過長（半年左右），抗拒病毒的能力就减弱了。我計算了一下，我是去年8月初打的第一劑補強針，至今已超過半年多，BA.2病毒仍在繼續肆虐，且已有打過疫苗仍確診的報導。只有盡快打補强針，才能避免。

二、打第二劑補強針是聯邦政府對抗BA.2病毒擴大傳播，控制和終止疫情，恢復正常生活的重大决策。作為政府關心和管理的民衆，服從和執行政府的决策，響應政府號召，是應盡的義務和責任。早打早盡責，是利國利民利己的好事，何樂而不為。

三、自2020年春新冠疫情在美國爆發至今兩年多來，聯邦政府和各級地方政府在開展的防疫工作中，都把老年人特别是高齡老人放在首位。優先檢測、優先打疫苗、被感染者優先治療。對低收入有困難的老人優先發紓困款。作為高齡老人我深受感動。我經常想政府這樣關心我們，我們也應該有報答的行動。4月3日看到開始打第二劑補強針信息，我突然想到至今全美還有20%左右的人擔心疫苗副作用，一針疫苗都没打，打二劑補強針就是第四針了，可能有些人擔心副作用的懼怕心理更高，阻力更大。

我是高齡老人打了三針都没出現副作用，早點去打若不出現副作用，可以起擔心示範作用，為推動政府第二劑補強針計畫做點貢献，也是對政府對我們老年人關心愛護的回報。

我和老伴就是出於以上三個考量，才急著去打第二劑補強針。到我寫此文已超過十天，不但没出現副作用，反而因為打了兩劑補强針，自感增强了免疫力，懼怕BA.2病毒攻撃的憂心解除了，精神比以前更好了。白宫首席防疫顧問佛奇，4月10日根據全美疫情發展形勢示警，全美秋季可能再爆發疫情。因此奉勸符合條件的50歳以上老年同胞們，盡快去打第二劑補強針。

疫苗 疫情 防疫

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