李燕之死 警民互動與執法過當

「Trigger Happy」在Webster字典的定義是「Irresponsible in the use of firearms, especially inclined to shoot before clearly identifying the target」,也就是說:不負責任地,在未搞清楚對象及狀況前,就動輒開槍。

這似乎是4月10日世界周刊的專題報導「博士揮刀警察 開火,誰之過」的寫照。3月3日在聖地牙哥 的一位華裔 女博士李燕,揮刀砍傷一位遞交驅逐令給她的警察,遭數位到場支援的警察連發多槍,當場擊斃。

無疑地,除非自衞,揮刀砍警或任何人皆於法不容。但由影片中可以看到,瘦高的李燕拿的並不是兩尺長的開山大刀,也非令人生畏的斧頭,也沒有用刀挾持警察;換言之,警察並未受到致命的威脅,卻使用槍枝這種「致命武器」制伏手持菜刀的李燕。

當然,我們不期望警察「空手奪白刃」,但可以用的「非致命」工具,例如高伏特的電撃槍、辣椒噴霧器、不用來打頭部的塑膠子彈、甚至警犬等,皆足夠去控制危機,而不會造成人命損傷。

我們深知「警察的命也是命」,每年因公受傷或殉職的警察也非少數,加上美國民間槍枝泛濫,警察有足夠理由用槍保護自己及同僚的生命。反之,在能夠控制事態,也沒有受到生命威脅的情況下,警察有必要動輒拔槍相向致人於死嗎?

「人命關天」警察及市民的命都重要!警察遞交法院的驅逐令實為小事一椿,結果是鬧出人命,真是令人匪夷所思!筆者認為,警察需要加強虛擬演習的訓練(virtual training),增強在警民對峙之間能夠分辨常態或是危機的能力,在沒有絕對必要下,儘可能減少動用致命武器;同時,在對峙民眾的方式還沒有改善之前,目前有助於警民互動的Community policing的制度仍應繼續。在民眾方面,仇警及鼓動裁警、廢警皆不宜,拒捕反抗或是對警惡言相向只有自找麻煩,絕對避免。

一位有成就博士的衝動,加上警方的執法過當,使一條寶貴的生命瞬間喪失,再論誰之過已無意義,只有「防範勝於治療」,警民之間的互動都須改進,去避免衝突以化干戈為玉帛,此種悲劇不能再重演!