李燕之死 警民互動與執法過當

「Trigger Happy」在Webster字典的定義是「Irresponsible in the use of firearms, especially inclined to shoot before clearly identifying the target」，也就是說：不負責任地，在未搞清楚對象及狀況前，就動輒開槍。

這似乎是4月10日世界周刊的專題報導「博士揮刀警察 開火，誰之過」的寫照。3月3日在聖地牙哥 的一位華裔 女博士李燕，揮刀砍傷一位遞交驅逐令給她的警察，遭數位到場支援的警察連發多槍，當場擊斃。

無疑地，除非自衞，揮刀砍警或任何人皆於法不容。但由影片中可以看到，瘦高的李燕拿的並不是兩尺長的開山大刀，也非令人生畏的斧頭，也沒有用刀挾持警察；換言之，警察並未受到致命的威脅，卻使用槍枝這種「致命武器」制伏手持菜刀的李燕。

當然，我們不期望警察「空手奪白刃」，但可以用的「非致命」工具，例如高伏特的電撃槍、辣椒噴霧器、不用來打頭部的塑膠子彈、甚至警犬等，皆足夠去控制危機，而不會造成人命損傷。

我們深知「警察的命也是命」，每年因公受傷或殉職的警察也非少數，加上美國民間槍枝泛濫，警察有足夠理由用槍保護自己及同僚的生命。反之，在能夠控制事態，也沒有受到生命威脅的情況下，警察有必要動輒拔槍相向致人於死嗎？

「人命關天」警察及市民的命都重要！警察遞交法院的驅逐令實為小事一椿，結果是鬧出人命，真是令人匪夷所思！筆者認為，警察需要加強虛擬演習的訓練(virtual training)，增強在警民對峙之間能夠分辨常態或是危機的能力，在沒有絕對必要下，儘可能減少動用致命武器；同時，在對峙民眾的方式還沒有改善之前，目前有助於警民互動的Community policing的制度仍應繼續。在民眾方面，仇警及鼓動裁警、廢警皆不宜，拒捕反抗或是對警惡言相向只有自找麻煩，絕對避免。

一位有成就博士的衝動，加上警方的執法過當，使一條寶貴的生命瞬間喪失，再論誰之過已無意義，只有「防範勝於治療」，警民之間的互動都須改進，去避免衝突以化干戈為玉帛，此種悲劇不能再重演！