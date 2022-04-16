拜登請多關照國內事 讓人民有感

拜登 總統提名的非裔女性聯邦大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)，4月8日終於在參議院以53票贊成、47票反對通過。反對的都是共和黨員。而且以後最髙法院仍是6比3傾向保守派。這仍然算是拜登在期中選舉前的一大斬獲。

然而，拜登聲望仍沒超過半數人民認可，原因不少。首先，是他在外交上投下太多精力。他上任時，仍延續川普對中國的強硬政策。在經濟及科技，務必置中國於死地。

今年2月24日爆發俄烏戰爭。可笑的是，在俄羅斯入侵烏克蘭 前，拜登就一直預報入侵日期。他卻沒有提前設法阻止。結果是15萬俄軍陸續從四面八方入侵烏克蘭。鳥克蘭總統澤倫斯基也枉顧人民安危，頑固抵抗，而且到處演說，博取全世界同情贊助及支持。

結果，俄烏戰爭造成數萬軍民傷亡及450萬難民出逃，多逃往波蘭及歐洲各國。然而有些人卻質疑，澤倫斯基這樣的焦土政策，造成全國損失及許多人民的傷亡，這是否是一個好決策？除了堅決抵抗，是否當初可以找出一個可以和平解決、滿足雙方要求的方法。和平是否比戰爭好？

反觀拜登，為貫徹他抗俄、滅俄決心，不停資助烏克蘭，在戰火上澆油。能源方面包括石油及天然氣、食物及銀行運作上強力杯葛俄國 。德法歐洲各國長久購買俄國的能源，為了配合美國政策，叫苦連天；但當拜登施壓中國及印度共同抵制俄國時，卻碰了一鼻子灰。這證明美國的外交並不能絕對呼風喚雨，而且被懷疑沒有實是求是。

當我們看到烏克蘭慘況，更覺得戰爭的殘酷，對俄羅斯的暴行，也非常反對。

然而拜登似乎疏忽了美國國内的許多問題。首先，新冠疫情並沒完全控制好。美國至今已近100人萬死亡，幾千萬人感染。有些紅州，在疫苗、口罩及隔離政策上仍然採取不合作態度。拜登應多强力貫徹專家的建議。

在經濟上，由於寬鬆政策，鈔票泛濫，造成通貨膨脹，物價上漲得很不合理，一般百姓叫苦連天。部分原因雖因為原物料的缺乏，部分也應歸咎於沒有物暢其流。所以拜登應趕快降低關稅，同時責成海港迅速解決堵塞問题，當市場的原物料充分時，價格自然下降，人民自然有感。雖然升息有助解決通貨膨漲，但升息太快時，經濟學家認為反而會造成市場消退，不是明智之舉。

拜登在內政方面，無疑遭受共和黨的許多挑剔及挑戰。尤其黨內還有股亂流，如曼欽之類。然而只要他擇善固執，常常以各種方式設法和人民直接溝通，拜登應該可以貫徹他的政策。

拜登為了挽救他低迷的民調，應該不要過於重視國外的事，而多將注意力集中在國內，解決國內諸多問題為優先；解決人民生活困境，使人民有感，則人民幸甚，國家幸甚，在11月期中選舉他的民調才可能翻盤，再度領先，幫助他繼續執政。