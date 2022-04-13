藍綠鬥爭 不應把海外民運當籌碼

最近，因為阿扁為求特赦，再次扯出用國務機要費，給了王丹20萬美元的事。台灣有的藍綠人士各取所需，對海外民運作了不公平的批評。

阿扁給王丹資助與國府在蔣經國 時代就開始的對海外民運的資助，其實完全是兩件事情，不能混為一談。王丹以個人身分接受阿扁的餽贈，他有什麼特殊用途，筆者不作揣測，也無權置喙，但是這與國府資助海外主流民運，實在是沒有多大關係。

王丹是89年天安門 學運其中的一位領導人，他在國內兩次繫獄，出國後很多時間在台灣，他雖然名義上兼任北京 之春的社長，但是該社實際上是由董事長于大海，主編胡平和總經理薛偉負責，王丹與八二年就在海外轟轟烈烈開始的中國之春民主運動並無淵源。

海外民主運動的主流是中國之春以及九三年所繼承的北京之春民主運動，其代表刊物是中國之春和後來的北京之春雜誌，它的編輯部包羅了劉賓雁、方勵之、王若望、胡平等等大陸頂尖精英，還包括在台灣赫赫有名的學者余英時，以及著名的美國漢學家黎安友和林培瑞等人。

從1982年開始，海外民運為中國的民主事業做了大量的工作。紐約世界日報曾經有一版專輯對北京之春作過報導；前海基會秘書長焦仁和率團訪問大陸，在參觀國台辦圖書室時，就駭然見到陳列的各期北京之春雜誌；在中共拍攝的天安門《動亂》紀綠片中，也出現了所謂中國民聯「壞頭頭」在學運中散布北京之春雜誌的畫面。民主運動是當今世界的普世價值，如果不當借用運動中的部分人事，抹煞民運的實質歷史貢獻，不但短視而不公平，也只會使親痛仇快，掉入專制者的陷阱。

筆者八二年進入中國之春總部，歷任三屆監察委員會主任、中國民聯主席、北京之春總經理等重要職位，與代表國府在紐約直接聯繫海外民運的翁衍慶中將是私人摯友。就在我得到台灣某些人不大明瞭事實真相，對海外民運作了偏頗報導的時候，聯繫了在台北的翁先生，他說他「感到十分生氣，民運是神聖事業，不能被政客醜化，過去國府基於反共，推動大陸民主化運動，並無不妥。政客為逃避貪污罪，硬扯資助民運，可能偏離事實，總統直接拿錢不合制度」。筆者希望他在必要時對這一段歷史公案予以澄清。