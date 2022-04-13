俄烏都在認知戰 誰能辨真偽

近年因兩岸關係不佳，所以批評政府政策，或陳述有利中國的消息，常會被視為是為敵方「認知作戰」。事實上，認知作戰的內涵並非是新創意，而是新瓶裝舊酒的名詞，就是所謂的宣傳戰，是帶輿論風向的心戰喊話。

認知是心理學名詞，是指個體經由概念、感知、想像、判斷等心理活動，進而產生對事物認同與否，以及獲得相關知識，是個人對事物的詮釋，也是一種社會化的過程。認知用於戰爭中是要發揮潛移默化功能，目的是要凝聚民心，提振士氣，標榜合理性，爭取認同，尋求盟友支援，弱化敵方意志，最終贏得勝利。

有此一說，美國「國家民主基金會」將認知作戰定義為，利用虛實的消息以破壞社會既有結構以加深彼此的對立，亦即，當事人運用利己的宣傳爭取好感，分化對立者的團結，以達到既定的目的，是隱惡揚善的策略，就是戰爭中的宣傳戰和心理戰，也是一種「三人成虎」的洗腦過程。

認知作戰在這次俄烏戰爭中，各方大顯神通，從官方到民間全體動員，大肆宣揚利己的消息，全力阻絕真實的訊息，對僅接收單向資訊的外人而言，產生一面倒的認知認同，盡信自己接觸到的消息。即使單一事件有正反報導，也會因主事者的立場，提供不平衡的報導，甚至刪除關鍵內容，讓外界易認同不完整的報導，做出錯誤判斷。

俄烏之戰已持續月餘，在多方斡旋下仍無和談停火的曙光，最慘痛的受害者是烏國人民。但相較於實際戰場僅限於烏國境內，認知作戰已將戰火蔓延全世界，使得國際又逐漸走回冷戰選邊的格局，非黑即白的認知恐再次影響事實的真相，例如入侵烏國被合理化為拯救斯拉夫民族，原橫屍街頭者被發現還活著。遺憾的是，主事者利用認知作戰，就是要外界相信他們的話，忘卻他們沒有為和平努力到最後一秒鐘。

台灣以美國馬首是瞻，消息來源以西方媒體為要，所以開戰以來國人會認為烏國即將擊退俄國 ，如果真是如此，戰事應早已近尾聲。但前聯合國伊拉克武器檢核分析家瑞特表示，俄國實質上已贏得勝利，也終將獲勝。何者為真？而紐約時報 經查證後報導，烏軍同樣殺害俄國傷兵。

認知影響立場，凡是執政者均會大內、外宣傳，以博好名聲及穩固政權，專制國家尤甚。數十年前，與一位剛下部隊的從軍同學相聚，他表示退伍後第一件事就是退出國民黨 ，因為官校所教的與事實不符。筆者無權評論其所言，卻反映出偏頗的認知教育面對事實時的殘酷性，所以課堂上要學生多方查證有爭議性，或似乎合理的消息，是認知真偽的方式之一。