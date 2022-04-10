普亭侵烏 目的在裂解美元霸權

驚天閃光、霹靂雷鳴、橫石炸射、樓蹦土飛，俄烏交戰下的家園，殘破與傷痛無邊。如今戰火稍緩，烏克蘭 政府正檢視爆破與轟炸製造出來的創傷。

因俄軍進行地區切割甚早，令烏軍很早就喪失制空權與野戰機動能力，無法互相支援調配。戰備物質稀缺亦使部隊難以整頓再發。因此，下回合戰鬥並不看好。

一如先前揣測，俄國 總統普亭 謀而後動，不可能「發動自認贏不了的戰爭」，也不可能「未考慮美歐不留活口的嚴厲經濟制裁」。目前普亭不是絕地反攻，而是根據現實做滾動式調整。如今俄烏之戰可能已降為次要目的，主力已專注於延長戰爭，旨在扳倒美元。就普亭的作為看來，繼操作能源供應之後，將以肥料供應影響全球春耕，以礦產供應影響工業原料市場，使美國的通貨膨脹加速惡化，進而裂解美元霸權。

烏克蘭是文、農、工、軍大國。曾經在北約助力下建立三級動員與預備役體系，有40萬人軍隊，其中約半數由頓巴斯內戰獲得實戰經驗。俄烏開戰後，因烏克蘭缺乏高山、叢林與地道為掩體，烏軍非但不能直接護民，反而須躲入民宅建築以為掩護，烏軍的如此不得已作為將引起更高的民怨。另方面，普亭已藉此役出清不少軍備存貨，部分新式武器得到測試，戰略計畫亦經過實際考驗，有利於下一回合的戰鬥攻擊。

烏克蘭是美國長期經營的國度，俄烏戰前已投入十五億美元軍火，戰備能力訓練有素，抵抗意志力強。俄烏開戰後得到澤倫斯基的充分配合，他的總統民意支持度亦由20%跳升至90%。另方面，歐盟各國被俄烏戰爭硬拖下水，且必須做道德上的配合；又因美國經濟制裁玩過頭，沒有見好即收，使歐盟前前後後吃了最大的的虧。

當普亭與德國前總理梅克爾長期策畫的北溪二號天然氣管道被美國攔阻後，普亭設想出以唯物主義對付資本主義的方法，他運用能源、礦產、糧食、肥料等實物與虛擬金融經濟對幹。普亭估計俄國人民可以承受由四菜一湯降為兩菜一湯的生活，而通貨膨脹的壓力則將使美元霸權較早爆棚。

毫無疑義，俄烏之戰已經多元性地改變世界，不可逆轉。從小處看，俄國已大致上使烏克蘭降為單純的農業大國，俄國未來的走向可視其如何布建防線，以及是否慢條斯理地打拖延戰。從人性觀點看，親身經歷死亡的威脅，或者眼見身旁的袍澤們在瞬間灰飛煙滅，都能使稚氣仍在的士兵迅速轉變為冷血屠夫。

誠然，無情的戰爭是培養血海深仇的機器，復仇的意志往往是促成領取功勛獎章的泉源。因此，盡速結束戰爭符合全球人民的福祉與利益。