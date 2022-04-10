從中國病毒清零 想起了消滅麻雀

在世界各地逐漸控制疫情 ，世界衛生組織宣布這場世紀瘟疫將在今年底前結束的好消息時，反觀中國的疫情正如火如荼地肆虐漫延，在電視上看到動輒街上成千上萬人半夜排隊檢測 ，甚至一月內有人被測15次之多，滿街防護服的人員與工作人員在辛苦地為封城 服務，還有不斷建成的方艙與居民們搶菜的場景，猶如一場人民戰爭的抗疫，使我想起60多年前的往事。

在我初中畢業的那年也是在上海，毛澤東發動了一場全國性的麻雀清零運動，我們一批小青年被居委會組織指派在街道附近的三層樓房，人人手持面盆，鑼鼓或彈弓之類小心爬上屋頂（其實危險）展眼四周高低屋頂上滿是男女老少，凡見麻雀飛過不約而同敲鑼打鼓為了驅趕麻雀，全市統一行動讓麻雀旡立足之地最後疲備身亡。現在聽起來很可笑，可那時全國人民都是認認真真執行毛主席號召，彼此加油之聲不絕於耳。

最滑稽的是我們在屋頂折騰了一天沒有看到一隻麻雀，麻雀還是有形的，如今病毒卻是無形的，毛澤東當時幾千萬人死於饑荒，他認為麻雀是吃糧食的害蟲，人定勝天就是可以消滅它！

之所以聯想到以前的消滅麻雀運動似曾相識？看到目前上海的不惜一切代價清零與幾十年前的麻雀清零，不論是決策初衷還是實行可行性，不論是不惜代價還是執行到底？都好像一脈相承，異曲同工，殊途同歸！

客觀地講，各個國家國情不同，中國有14億人口，醫療資源嚴重不足，擔不起與病毒共存而引起大面積重症死亡的風險，他們一開始執行的武漢封城防止病毒外溢是對的，以後2年又利用體制的優越性（他們一直認為）傾全國之力克服了一個又一個危機，西安如是天津也如是，盡管付出了巨大的經濟代價與社會成本，他們自信心爆棚，自詡為防疫世界第一，殊不知這次的Omicron毒性特低而傳染性特強，早幾個月已在歐美得到了印證，如果能放棄永遠爭第一的心態務實，而科學地針對這個病毒的特點，聽取專業人士的意見，少一點政治正確的考量，那麼將動態清零適當改變，也不用折騰得怨聲四起！

好的政策應該根據實際而改變，這無關乎個人面子或政治正確。