侵烏軍隊中 有普亭子女親屬嗎？

俄羅斯 總統普亭 發動侵略烏克蘭 戰爭，大軍壓境，宣稱要大一統斯拉夫民族，似乎洋溢民族感情。但是，站在雲端要做曠世大帝的普亭，卻以人肉大軍、坦克、飛彈、化武及導彈等武器蹂躪烏克蘭，煮荳燃荳萁，民族感情發揮得血腥殘暴，民族感情何在？而在這場赤裸裸侵略戰爭中，有普亭的子女、情婦及親屬嗎？

前中國國民黨領袖蔣介石，曾把兒子蔣經國送到蘇聯去當人質，前中共領袖毛澤東的兒子毛岸英被炸死在韓戰前線，蔣毛這兩位政治領袖生前死後都沒有隱藏巨大財富。今天發動大規模侵略烏克蘭戰爭的普亭，不顧被騙去烏克蘭侵略的軍人死活，把很多青春活潑年輕人當砲灰，任其曝屍荒野，卻把自己妻兒、情婦及財富匿藏起來保護，如此自私自利又無道德的人，怎可以還能做手握他人生死大權的英明領袖呢？

俄羅斯民族在歷史中一直有很多優秀表現，以蘇維埃領導世界共產主義運動，幾乎改變了人類社會，但違反客觀條件而功虧一簣，現在卻陰魂不散，迴光返照，出現要建立新帝國普亭這樣人物。普亭要成為俄羅斯新帝國大帝，勢必向外擴張侵略，支持印度要脅中共，鯨吞蠶食東歐弱小鄰國。這次派遣鋼鐵洪流大軍公開併吞烏克蘭，其蠻橫、驕狂、自私、殘酷及霸道，終於自曝其短，剛愎自誤，害人害己，也許禍及妻兒情婦等親人。

深陷侵略烏克蘭戰場泥淖的普亭，尚有中共民族主義愛國者那套對台灣「留島不留人」的最後殺招，對烏克蘭發動核武攻擊，留土不留人，完成普亭個人的擴張領土野心。但是，俄羅斯人民會容許普亭如此瘋狂嗎？世界各國能容許如此弱肉強食嗎？普亭是否正在為妻兒親手挖掘墳墓呢？大家且拭目以待。