史密斯一掌將美國搧下文化神壇

3月27日晚，美國第94屆奧斯卡頒獎大會上，因主持人拿他太太的禿頭開玩笑，影星威爾史密斯 怒而在眾目睽睽下衝上舞台，掌摑了主持人，一石激起千層浪，舉世譁然。筆者也就此事背後的深層意義品味美國的社會現實。

首先，因為影星威爾史密斯是黑人 演員，在當前美國政治正確、黑人至上大環境下，對黑人的法律量刑幾乎都是盡量放縱、輕輕放過。這次也不例外，威爾史密斯在全球最頂級電影界慶典上動粗打人，還把最佳男演員獎頒發給他，簡直就是某種鼓勵。只要是黑皮膚，就高人一等，對周圍的人可隨意打罵，且還必須得到最高獎項作為陪笑。所謂美國依法治國完全淪為笑話，真是令美國在全世界顏面盡失，連基本社交禮儀都可以放棄，讓筆者也是醉了。

事情已經過去多天，美國政治精英和各大輿論都在盯著全國大眾反應，準備根據民調決定威爾史密斯當眾打人事件後續處置，但筆者觀察，全國人民對此毫無興趣。由於近些年來美國政治精英對黑人的各種庇護，對反對黑人霸凌人士的輿論打壓和懲罰，人們已經麻木，對此也不表態度。

君不見，美國各大城市黑人為主的搶劫團伙在各大超市、商店裡零元購物，甚至零元清倉，當街襲擊華人以及亞裔婦女，誰也不敢站出來主持正義，誰出頭抗議，誰就被戴上一頂種族歧視 的大帽子，口誅筆伐。相比之下，黑人演員當眾掌摑主持人又算什麼，連點皮肉傷都沒有，根本沒人出來與黑人發生糾紛，主持公道，誰也不敢。

綜上所述，從威爾史密斯當眾打人事件以及事後反應看，美國社會的溫良謙恭、文明禮儀已被徹底拋棄，美國的文化優越性，已逐漸淪為崇尚暴力，這是個極其惡性的啟示。以後誰在被邀請做大型慶典做主持人時，都要再三再四的考慮是否能當眾開玩笑，對方是否是黑人，因為在美國的現實情況下，黑人可以隨便辱罵、譏諷其他族裔的人和政府高官以及警察，誰敢開黑人的玩笑那就是種族歧視了，有被當眾掌摑的危險，甚至被暴打，更有丟掉工作的可能。

眼下美國大學錄取學生時被要求不考慮SAT成績以照顧黑人入學，求職、租房時又被立法不許倒查以往的犯罪入獄記錄，一切照著扶持黑人，打壓其他族裔的路線前行。如今在美國，社會的正義和良知，早已被黑人的霸凌取代，因為政治精英們已經被黑人的集團性打砸搶給，「打」服了。