谷愛凌代表中國參加冬奥 有功無過

美籍中美混血兒滑雪 女選手谷愛凌 ，今年2月代表中國隊参加北京冬奧 ，獲得優秀成積，引起世界轟動。但也引起一些非議和指責。

筆者很不贊同對谷愛凌的不實非議和指責。我認為，谷愛凌代表中國参加冬奧，符合世界體育賽事的慣例和常態，有功無過。

去年11月北京冬奧進入倒計時緊張階段，西方一些國家以中國侵犯人權為由，強烈抵制北京舉辦冬奧。若此舉得逞，北京冬奧流産或辦不好。中國經濟遭受損失事小，卻會使體育運動停步不前。然而18歲的女孩谷愛凌卻挺身而出反對。她在拜登總統宣布對北京冬奧採取外交抵制幾天後，針鋒相對宣布選擇代表中國参加北京冬奧。她向華盛頓郵報表示，「我是運動員，我喜歡滑雪競爭，我用自己的聲音宣傳這項運動，是我最大的目標」。

谷愛凌的話代表了全世界廣大冰雪運動員心聲，得到國際關注。國際奧委會為此召開峰會，對抵制北京冬奧，將體育政治化，違背奧林匹克憲章「體育運動中立」原則的不良行為，强烈譴責和堅决反對。

在國際社會支持下，北京冬奧於2022年2月4月順利舉行，有90個國家2877名運動員參賽，30多個國家政要和國際组織領袖參加開慕式，盛况空前。

冬奧比賽中谷愛凌一馬當先，美東時間2月7日晚上9時，出戰自由式滑雪女子大跳台決賽項目。三輪比賽以總分188.25分成績，奪下冬奧首枚金牌。2月15日她在自由式滑雪女子坡面障礙技巧賽中，落地時失誤摔倒，只獲得銀牌。但她並没氣綏，以堅強毅力和技巧勇往向前。2月18日自由式滑雪女子U形場地技巧决賽，她以超強體力、善用抗離心力，做出高雅秀美的技巧動作。首輪以93.25分拉開與對手距離。第二輪再創高峰95.25分，第三輪則以慶祝方式，做出許多可愛動作輕鬆拿下金牌。締造冬奧選手在同一場奧運三個自由式滑雪項目，都奪得奬牌的新紀錄。

在谷愛凌優秀成績影響下，各國運動員也勇往直前、各顯其能、友好競爭。17天比賽把109項賽事，表演得精采異常。與上幾屆冬奧相比，北京冬奧辦得最出色。國際奧運會主席巴赫在2月20日閉幕式致詞，高度評價北京冬奧舉辦成功，向冬奧主辦單位連説了四個謝謝。

在當前世界舉辦奧運興趣不高情況下，下屆冬奧由義大利兩個城市熱情接辦，谷愛凌功不可没。87歳高齡老人的我，甚感欣慰，健康長壽信心倍增，爭取活到91歲，於2026年觀賞下屆冬奧，與谷愛凌更精采的表演。