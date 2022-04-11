我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

谷愛凌代表中國參加冬奥 有功無過

廖天／洛杉磯 

美籍中美混血兒滑雪女選手谷愛凌，今年2月代表中國隊参加北京冬奧，獲得優秀成積，引起世界轟動。但也引起一些非議和指責。

筆者很不贊同對谷愛凌的不實非議和指責。我認為，谷愛凌代表中國参加冬奧，符合世界體育賽事的慣例和常態，有功無過。

去年11月北京冬奧進入倒計時緊張階段，西方一些國家以中國侵犯人權為由，強烈抵制北京舉辦冬奧。若此舉得逞，北京冬奧流産或辦不好。中國經濟遭受損失事小，卻會使體育運動停步不前。然而18歲的女孩谷愛凌卻挺身而出反對。她在拜登總統宣布對北京冬奧採取外交抵制幾天後，針鋒相對宣布選擇代表中國参加北京冬奧。她向華盛頓郵報表示，「我是運動員，我喜歡滑雪競爭，我用自己的聲音宣傳這項運動，是我最大的目標」。

谷愛凌的話代表了全世界廣大冰雪運動員心聲，得到國際關注。國際奧委會為此召開峰會，對抵制北京冬奧，將體育政治化，違背奧林匹克憲章「體育運動中立」原則的不良行為，强烈譴責和堅决反對。

在國際社會支持下，北京冬奧於2022年2月4月順利舉行，有90個國家2877名運動員參賽，30多個國家政要和國際组織領袖參加開慕式，盛况空前。

冬奧比賽中谷愛凌一馬當先，美東時間2月7日晚上9時，出戰自由式滑雪女子大跳台決賽項目。三輪比賽以總分188.25分成績，奪下冬奧首枚金牌。2月15日她在自由式滑雪女子坡面障礙技巧賽中，落地時失誤摔倒，只獲得銀牌。但她並没氣綏，以堅強毅力和技巧勇往向前。2月18日自由式滑雪女子U形場地技巧决賽，她以超強體力、善用抗離心力，做出高雅秀美的技巧動作。首輪以93.25分拉開與對手距離。第二輪再創高峰95.25分，第三輪則以慶祝方式，做出許多可愛動作輕鬆拿下金牌。締造冬奧選手在同一場奧運三個自由式滑雪項目，都奪得奬牌的新紀錄。

在谷愛凌優秀成績影響下，各國運動員也勇往直前、各顯其能、友好競爭。17天比賽把109項賽事，表演得精采異常。與上幾屆冬奧相比，北京冬奧辦得最出色。國際奧運會主席巴赫在2月20日閉幕式致詞，高度評價北京冬奧舉辦成功，向冬奧主辦單位連説了四個謝謝。

在當前世界舉辦奧運興趣不高情況下，下屆冬奧由義大利兩個城市熱情接辦，谷愛凌功不可没。87歳高齡老人的我，甚感欣慰，健康長壽信心倍增，爭取活到91歲，於2026年觀賞下屆冬奧，與谷愛凌更精采的表演。

北京冬奧 谷愛凌 滑雪

上一則

病毒不斷改變 防疫昨是今非

下一則

馬斯克入股推特 事關川普2024大業

延伸閱讀

北京唯一支持 李家超參選港特首 將以「一人模式」當選

北京唯一支持 李家超參選港特首 將以「一人模式」當選

谷愛凌談混血：中美無法比較 「沒有誰比誰好」

谷愛凌談混血：中美無法比較 「沒有誰比誰好」
黑白集／台一頭熱挺烏 敵友二分法易落誤判陷阱

黑白集／台一頭熱挺烏 敵友二分法易落誤判陷阱
薛曼：北京應吸取俄國教訓 武力犯台會有國際回應

薛曼：北京應吸取俄國教訓 武力犯台會有國際回應

熱門新聞

「一洲焦點」談俄烏戰爭、川普及推特。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／追究俄軍屠殺、伊凡卡作證、馬斯克入主推特

2022-04-06 13:45

上海封城 衝擊中美經濟和習連任

2022-04-05 02:00

新大躍進 製造中國模式災難

2022-04-10 02:00

相互承認主權說 要說給誰聽？

2022-04-04 02:00

美日同盟再親 不如AUKUS夥伴

2022-04-08 02:00

美俄對抗升級 審判戰犯普亭太難

2022-04-07 02:00

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？