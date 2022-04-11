香港下屆特首 李家超穩獨贏

3月香港 第五屆特首選舉，港人雙普選早早被out，既不能參選，更不可能被選。但港人可以冷眼旁觀， 靜看選情，還可以自行根據僅有的貼士和種種表象作判斷，但不一定自己心儀的人會當選特首。

選前一片寂靜，阿爺落柯打前諸眾，保持沉默，僅有少數傳媒放出煙幕，有的說林鄭續攤，連任可期。有的貼陳馮富珍，但雞珍七十有五，離開香港十八年，回朝上任？講笑啦！有冼姓男子自讚自誇，勇字當頭，宣布參選，陪跑湊熱鬧而已。

筆者先前以預估領袖遊戲心態戲言，下任特首非李家超莫屬。傅統而言，由政務司司長出任特首是正路。曾蔭權接董建華、林鄭接梁振英。林鄭四年多施政連連失誤，為多數港人唾駡，愛國商人和建制派群起而攻之，尤其在抗疫上毫無章法，實在續任無理。

現今政務司司長李家超平亂有功，夠惡夠狠，聯同保安局局長鄧炳强，成了平暴雙龍，是阿爺的新寵。李家超由政務司司長升特首，正路過正路。

但近幾個月來，政壇未見李家超身影，傳媒中未見其影，亦無其聲。照筆者分析，李家超應該潛水北京 ，接受出任特首前的特別訓練，說不定進了黨校接受高級行政人員深造班，掌握治理天下十八般武藝。

今天（美西時間2022年1月23）電視上看到久違的李家超，陪同林鄭巡視疫區，更加深筆者上述的判斷。2月12日截止特首參選提名 ，正好將李家超推出幕前，2月底中央向選舉團交底，3月選特首，時間啱啱好，天衣無縫！

記得華春瑩當年在外交部發言人位上失蹤一段時間，外國傳媒議論紛紛，甚至說她與部長傳緋聞被炒。不久華大媽現身，説自己入黨校參加學習班。不久她升職為新聞司司長，再升外交部長助理。

提升前被消失，好事一樁。看看李家超是否同一樣的安排？依筆者分析，特首選舉一事，李家超大熱，且是獨贏！