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白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

作客上滿覺隴朋友家

金惠爾／洛杉磯

娟秀山，清瘦竹，泥牆板壁矮矮屋，嶺上煙霞飛，嶺下流水樂。

紫藤椅，銀杏桌，濃茶淡酒款款酌，桂林圓圓月，小樓耿耿燭。

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美日同盟再親 不如AUKUS夥伴

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