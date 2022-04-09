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白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

清明永懷祖宗勸世歌

吳南風／洛杉磯

木朽爛腐不可雕也兮，

土不混凝地基不穩固；

禾口融合共同富裕兮，

乃翁喻告永懷同祖宗；

人生如夢回頭是岸兮，

言出九鼎光耀我建中！

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美日同盟再親 不如AUKUS夥伴

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