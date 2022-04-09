加州賠償黑奴後裔 不可行

﻿「賠償黑奴後裔，加州 沒完沒了」，為4月4日世界日報「洛城新語」專欄標題，質疑加州發放賠償金給黑奴後裔的荒謬作法以及其「可行性」。除可行性堪虞外，筆者在此則是討論這個法案的「合理性」，在根本原則上是否應該存在？

黑奴在1776年被運至北美，被雇主販賣、奴役、虐待，甚至私刑(Lynching)，美國對於其他族群的惡行則是：驅趕印地安原住民，在過程中殺戮無數；華工幫助建造鐵路，之後華裔卻遭到「排華法案」排擠；美籍日裔 在二戰時被送去集中營，財產生意俱失，有數據可循，日裔的後裔得到極少賠償。但上述所有族群的後代在美國都擁有機會去成長發展，甚至補助，是否仍然要求得到祖先受害的補償？

印地安人後裔目前多住在保留區，自食其力，沒有造成美國負擔。華裔後代已成為美國的「模範族群」毋須多提。日裔也多奉公守法，不需政府補助。唯有非裔 後代，除了極少數有成就外，入獄的人數在族群中永遠是榜首，在加州層出不窮的「打砸搶」案，大多為非裔匪徒，白晝持械搶劫路人及商家已非新聞。加州自由派政府替非裔罪犯找的藉口不外是：出自單親家庭、種族歧視、不公平的罪行審判及入學制度等問題。可是政府多年來發放給非裔各種福利包括補助金、糧食劵、免費醫療、住宿津貼等，甚至目前把客觀的SAT入學考試都免除。但仍有不少非裔一生沒有唸完義務教育，沒有上過一天班、打過一天工。簡言之，吃住完全依靠政府，現在居然食髓知味，且獅子開大口，要求政府補償他們祖先在過去受到的不平待遇，即使他們現在只有受益而未受害。

這種「Entitlement」的心態，只會把已經抬不起頭的非裔帶入深淵，無法自拔，永遠為社會負擔。沒有任何族群可以自怨自艾地「活在過去」，而能期望有一個光輝的未來。華人、日裔及原住民早已走出了上個世紀祖先被害的陰霾去努力上進，實為這些族群成功之實例。

政府已供應那些無所事事的非裔食住，沒有道理再度亂發以賠償金為由，可以不事生產而可用於吃香喝辣的補助金。我們納稅人可以扶助任何願意「自助」的族裔去入學或是就業，而沒有義務替「不勞而獲」的懶惰族群埋單。這個「賠償黑奴後裔」的法案不但是不合情不合理，也絶對不可行。