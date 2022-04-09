俄烏戰爭屠殺平民 中國默不作聲

俄烏一戰自2月24日爆發以來，戰情大出乎世人預料。本來兵貴神速 ，它遠離孫子兵法之教則。久攻不克的基輔戰局，普亭調整戰略，俄軍撤離首都西北部城鎮布查(Bucha)。當烏軍收復後發現，有400多具穿著平民衣裳的老百姓屍體，部分屍體雙手背後被綁著，被以近距離槍擊頭部行刑式處決。此消息一出，真正露出戰猙獰的面目。舉世嘩然，其實這些畫面的出現並非偶然，而是必然。

俄烏之戰，代理人背後之另一方諸位大大除了仍依劇本照樣宣科，加強口惠而不實的吶喊聲量。各強國心懷不同的顧忌，仍不敢輸送飛機或出兵加入戰局。只是加碼武器和資金來繼續交換一去不返的生命，包括軍人或無辜平民。

美國由拜登 帶頭，英、德、法、義等國，宣示對此事不能容忍的限度。這些反應我們可以瞭解和預測。吊詭的是日本 首相岸田文雄(Fumio Kishida)和內閣大臣松野博一(Matsuno Hirokazu)，4月3日公開聲討俄羅斯的滔天罪行。

日本在二戰時侵略中國及屠害南韓、東南亞 沿海各國的罪行相比更有過而無不及。它今天跳出來指點別人，豈不是豬八戒照鏡子。

1937年12月至1938年元月的六個星期間，日本侵占南京，開始前所沒有的屠城殺戒。一共殺死了20萬中國人民，( 也有估記約4萬至30萬人之間）。在1937年12月5日當天，日軍向井敏明(Toshiaki Mukai)和野田毅(Tsuyoshi Noda) 兩人以武士刀比賽，活生生殺死捕捉來的中國人，看誰贏得最快的劊子手。向井一共殺死106人，而野田則105人。

兩人在日本戰敗後在南京被列為戰犯受審。於1948年元月28日於南京雨花臺槍斃正法。

中國是日本軍國主義受害最深的國家，但在這次事件上卻默不作聲 ，事不關己置身於外的旁觀者身分，實在令人非常失望。這更說明了世界沒有天理正義，只有弱肉強食、利益交換的把戲罷了。

這個戲碼已漸漸的進入中站而接近尾聲。雙方均兵疲馬累，我並不期待天降聖人很快就能化解干戈，和平即將降臨。生靈塗炭、天佑烏國人民。正驗證了「聖人不死，大盜不滅」之古訓。