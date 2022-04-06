從不可或缺的國家 看美未來角色

俄烏戰爭拖延了超過一個月，俄國 的經濟和烏克蘭 的人民都遭受了極大的損失。俄國入侵鄰國固然不該，烏克蘭想加入北約之舉，讓俄國面臨兵臨城下的威脅，也是戰爭的導火線之一。最近辭世的美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright），在世時就是主張要極力擴張北約勢力的重要政治人物之一。

歐布萊特在捷克出生，為逃離納粹侵略舉家遷至美國，柯林頓當選總統後她出任美國駐聯合國大使，柯林頓連任之後成為美國第一位女性國務卿。由於其朋友或家人都曾在大屠殺中身亡，讓她終生反對法西斯等極權政府。

在1998年2月接受美國國家廣播公司訪問時，針對美國是否派兵入侵伊拉克的問題，歐布萊特說：「如果我們必須使用武力，那是因為我們是美國，我們是一個『不可或缺的國家』（the Indispensable Nation）。我們站得很高，我們比其他國家看得更遠。」

歐布萊特雖然不是第一個用「不可或缺的國家」這個詞的人，但她始終與這個概念聯繫在一起。在冷戰期間，美國部隊部署到世界各地，其明確目的是阻止共產主義的擴張和侵略。當蘇聯在1991年解體，中共也走向改革開放，美國在海外大量駐軍的主要理由也消失了，所以歐布萊特必須想出一個讓美國可以在後冷戰時代繼續維持海外軍力和勢力的理由。

她的理由就是堅信美國對全球的和平與進步是「不可或缺的」，她的最重要外交之一就是支持北約的擴張。北約一直是冷戰時期歐洲安全秩序的基石，將美國與西歐的防禦聯繫在一起。歐布萊特讓北約不僅是一個軍事聯盟，而且是國際穩定的支柱和民主進步的引擎。她將北約視為美國可以在歐洲大陸上傳播和平、維持秩序和倡導良善政府的渠道。

當時有人警告說北約的擴張將會激怒後蘇聯時代的俄羅斯 ，最終可能會惡化歐洲的安全秩序。歐布萊特的回答毫不妥協，「我們不需要俄羅斯的同意。」事後看來，歐布萊特對俄羅斯的簡短駁斥似乎是判斷錯誤。看到俄羅斯入侵烏克蘭，這一點尤其正確，外交分析人士將俄烏戰爭歸咎於1990年代北約魯莽的擴張速度。

歐布萊特活著看到五位總統按照她自己對美國不可或缺的看法執政。甚至連川普有時也顯示了對美國不可或缺的邏輯的潛在依戀。然而今天的世界與1990年代完全不同，美國扮演不可或缺的國家角色的風險要大得多。正如拜登總統所警告的那樣，美國若在烏克蘭對俄羅斯進行軍事衝突可能意味著第三次世界大戰。

現在歐布萊特去世了，美國也要思考它應該在世界事務上扮演怎樣的角色，務實為主，而不要再當世界警察和打腫臉充胖子了。

（作者為台北商業大學教授）