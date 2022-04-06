美中台三面貴人─澤倫斯基

20世紀末葉共產陣營崩潰時，美國還有學者以為歷史已經終結，今後再沒有值得大書特書的歷史事件，人類從此像生活在伊甸園裡面一樣優哉游哉。不料到了21世紀，歷史不但沒有終結，反而重新開始，世界又進入強權對立用核子彈彼此恐嚇的緊張歲月。再加上氣候變化等危機，人類的未來更加不確定。妙的是這位學者居然因為提出歷史終結論成為大咖，到現在還混得好好的，也是學術界的怪現象。

最近俄烏戰爭引起舉世關注，各種分析文章紛紛出籠。也有人從中國傳統文化的角度來分析。傳統上，如果某甲的行為有意或無意間對某乙的事業或健康等有幫助，我們通常會說某甲是某乙的貴人。

有一種說法，認為烏克蘭 總統澤倫斯基 是中國崛起的貴人，因為原本美國處心積慮準備打擊中國，免得中國威脅到美國全球霸主的地位。但是因為澤倫斯基帶領烏克蘭力抗俄國，美國不得不集中注意力到歐洲，中國遂又進入另一個戰略機運期。

其實澤倫斯基也是美國霸業的貴人，因為本來美國作為全球霸主的地位岌岌可危，連美國自己內部都不再相信它向外販賣的自由民主，和歐洲諸國也有磨擦。現在俄烏戰起，澤倫斯基居然把自由民主這套說辭當真，令美國既驚且喜。而歐洲諸國也發現離不開美國這隻領頭羊。縱然這領頭羊私心重，沒有牠還是不行。

更不用說美國的軍火工業又找到新的買主，即使不買大件軍火如坦克大砲等，但是積極購買大量反坦克和地對空導彈，這軍火市場迅速成長而且利潤高更加實惠。雖然說美國或許不得不放中國一馬，權衡利弊輕重，歐洲對美國還是比較重要，這對中美雙方關係的未來發展反而有好處。

澤倫斯基又是台灣安全的貴人。不管嘴裡怎麼說，中國都不能不注意到俄國這套霸王硬上弓的做法在國際社會吃不開，而且（恐怕也是更重要的）如果遭遇到對方堅決抵抗，硬上弓還不一定能夠迅速奏效。這會促使中國謹慎對台使用武力。

而台灣看到美國果然無法出兵保護烏克蘭，最近台灣由民進黨出錢做的民調竟然顯示大多數台灣人民不再相信美國會出兵保護台灣，這會促使台灣的政治領袖務實考慮未來和中國的關係。澤倫斯基的烏克蘭中立主張，也許值得中國和台灣參考。台灣中立但不獨立，也許是雙方和解的一條途徑。

澤倫斯基果然不負他的諧星出身，是個令人皆大歡喜的三面貴人。不僅如此，俄烏之戰開啟了戰爭新紀元。使用坦克、機動步兵和緊密戰術空軍支援的時代過去了。開戰才一個月，多名俄軍將領和指揮官陣亡。這些人不是吃素的，顯然單兵操作的反坦克和地對空導彈成為坦克和直升機等武器的剋星，如果進一步使用人工智能 AI技術會更加準確。我們雖不能說澤倫斯基是戰爭新紀元的貴人，但狼和羊無疑都必須精研人工智能AI時代的新戰術，前者想要繼續吃羊，後者希望避免被吃。結合游擊戰和單兵突擊的散兵游勇戰術會更加受到重視。