炒蔣家血統 真當選民無知？

清明節前，台灣前立委陳柏惟 臉書發文表示：俄羅斯 提出一項修法，要將所有講俄語、祖先住在俄羅斯的人都稱為俄羅斯同胞，以這個定義來看，藍委蔣萬安是「未來俄羅斯人」，因其祖父蔣經國 前總統曾居住在俄羅斯聯邦12年。提出這個莫名其妙的論調，連作古的先人都牽拖進來，何其侮辱之能事，這是人性的悲哀與墮落啊！

去年才因失去立委格調被罷免的陳柏惟，看樣子還得不到教訓，再大放厥詞，發出無厘頭言論，想藉由烏俄戰爭做選舉操作，更想拿蔣家血統來惡意操作，愚弄選民。

蔣經國夫人蔣方良女士，沒錯，她是俄羅斯人，但跟蔣萬安沒有血統關係，他是章亞若的孫子，可能年輕人不知道有這段歷史，但也不容魚目混珠；不要趁著全球反俄情緒，來打擊對手，撈取政治利益，陳柏惟的行徑何止荒謬，簡直愚昧到極點，難道百姓就這樣無知好騙嗎？

年底選舉尚未開打，但有心參選者已提前表態，有在各類活動中跟民眾博感情，有製作大型看板跟選民提願景，這些暖身活動，只要不違選罷法，誰曰不可？但是，有些人不走正途，選擇抹黑、造謠、中傷，散布小道消息，試圖讓對手不當選，如蔣家血統一再成為台北市長選戰焦點，就是這麼一回事。

孩子不能選擇父母，故向來沒人會把血統列入選舉考量，況且許多台灣民眾都十分感念蔣經國總統，這也顯示出蔣經國對台灣的奉獻，民眾都看在眼裡，豈容一個被罷免的失格者來汙辱呢？