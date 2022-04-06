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白宮現在才組虎隊因應核戰？

鐘聞（維吉尼亞州）

因應普亭威脅使用生化武器與核彈攻烏，白宮宣布最近已成立國安官員組成的「虎隊」（Tiger Team），研擬一旦俄國生化武器或核彈攻擊的因應措施。

從白宮宣布現在組成「虎隊」來因應核攻擊，我們懷疑安全人員總提著個「黑箱子」跟隨總統左右，不論出國到哪裡不離身，黑箱子裡面有按動核按紐的密碼。這樣的黑箱子伴隨總統左右，是做樣子給外人看的？核按紐並非如人們想像的總統能因應及時使用？「虎隊」還未成立如何因應呢？

 從烏戰俄國威脅使用核武，白宮是否暴露了美國原來並無應對核戰隨時爆發的準備？使人嚇出一身冷汗，原來「天下太平」麻醉美國到如此程度？

人們至今記憶猶新，1941年日本偷襲珍珠港，美國竟然毫無預警，麻醉若此，80年後的今天，竟然忘了俄國有6000核彈，白宮就認為「他不敢用」，而無因應之道？

有核彈在，有敵人在，就隨時有被核彈突襲的可能，美國早該有「虎隊」，日夜24小時隨時準備因應，一刻也不能麻痹，有備無患，才能保太平。

拜登在此次烏戰俄國威脅核戰的回應太軟弱了，他說「美國無意提升戰備警戒！」 避免升高國際緊張。他說此話時， 「虎隊」還未成立呢。

拜登應宣稱，我們早就時刻準備應對核戰，任何核戰威脅下不倒我們，即使我們也會有損失，但最後毀滅的必是發動核戰者。對付戰爭威脅，只有強硬，才有可能以戰止戰，軟弱不能止戰。

核彈 白宮 俄國

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