鞏固西方霸權法寶：顏色革命與貨幣

西方民主的基石，起源於英國哲學家約翰洛克（J. Locke)所標榜的「人生而就有的自然權利」：生命、自由及財產權。如果皇帝無法保障子民擁有的自然權利，百姓有權利把他推翻。此後300年來，西方的政治制度都奉此為圭臬；民主政治在風雨飄搖中的300多年以來，终於在世界各地開花結果。

但是顏色革命卻不是自發的民主，而指的是由美國及西方在世界各地所主導推動的的反獨裁、爭自由的民主運動：玫瑰革命（喬治亞，2003）、橙色革命（烏克蘭 2004)、鬱金香革命（吉爾吉斯，2005）、紫色革命（伊拉克，2005）、藍色革命（科威特，2005），再加上阿拉伯之春，如野火一般蔓延到巴林、蘇丹、埃及、利比亞等地，令人目不暇給。

但是芝加哥大學密爾斯海默(J. Mearsheimer)教授在演講「大幻覺」中指出，顏色革命是西方資本主義刻意輸出的反獨裁，反貪污，但卻罔顧各國歷史背景的「權謀」。追求民主本是無可厚非的，但是仔細看一下，這些國家不是靠近俄羅斯，就是藴藏有豐富的資源（原油、天然氣、黃金），令人覺得此事非比尋常。

當強人政治被顏色革命推翻後，這些伊斯蘭教或社會主義國家在轉型期中，常常被歐美的跨國公司所控制，以取得廉價的資源。譬如哈珊被處決後，伊拉克石油公司的生產及銷售權被西方的埃克森、BP、美孚公司標走。在伊拉克的紫色革命後，國會改為民選，但死於非命的人數暴增；同時伊拉克的人均所得卻只有台灣的1/5，令人懷疑顏色革命的動機及有效性。

當年烏克蘭的橙色革命，間接導致今日的生靈塗炭，歐美要負絕大部份的責任。台灣的「太陽花」及香港 的「反送中」運動也可算是顏色革命的一種，其動機（賣520億台幣的武器給蔡政府、搞垮香港的金融市場地位）卻是不言而喻的。

利比亞強人克達費，他一生反帝國主義，要以利比亞的黃金做為儲備，創立非洲聯邦銀行，發行統一貨幣 ，以擺脫美元及歐元的剝削。他不幸在北大西洋公約組織的空襲及美國無人機的偵察下，被逮捕命喪黃泉。

美元及歐元在世界經濟舞台的角色，不容被挑戰。只有普丁敢對抗：不友善國家只能用俄羅斯盧布來結帳油氣的交易。此舉成功地防止盧布的貶值，普丁也開始對歐美用濫發貨幣的「量化寬鬆」的剪羊毛行為說不。

這是一個新的開始。但是它的長期效果卻不樂觀，因為俄國已經被踢出國際金融交易的 SWIFT 系統之外；黃金交易（不用經過 SWIFT) 又被盯牢。除非與中國、印度、伊朗的貨幣直接結算，前景堪慮。

西方鞏固自己霸權，善用兩大法寶：顏色革命與貨幣，這是發展中國家要加意提防的。