女神卡卡在奧斯卡示範的尊嚴善良

奧斯卡 頒獎典禮因威爾史密斯 的驚天一甩，成為眾所矚目的焦點。然而整個典禮中，最值得記住的一刻，我個人覺得是頒發最佳影片時，女神卡卡 與麗莎明妮莉所展示給我們的「包裹著尊嚴的善良」。

現年76歲的麗莎明妮莉是美國老牌女演員、歌手和舞蹈家，1972年以電影《酒店》獲得奧斯卡最佳女主角獎。劇中她以深沉含蓄，充滿激情的表演，成功地詮釋了一個美國女歌手在上世紀30年代德國初期納粹分子倒行逆流中，如何在醉生夢死、人心惶惶的柏林，用歌聲唱出悲涼的愛情與無助的生命，在盲目的民族激情與猶太悲情的交相激盪下，苟活生存的無奈。

近年來麗莎明妮莉因受身體疾病之苦，已淡出螢幕，更因腦性病毒侵襲造成言語行動不便，必須長期以輪椅代步。女神卡卡以向「經典致敬」為由，力邀麗莎明妮莉擔任本屆奧斯卡最佳影片的共同頒獎人，不僅是表達對她自己心目中那個超級巨星的敬意，更是出於雪中送炭的一份善良與真誠。

從電視上可以清楚看出，麗莎明妮莉的言行表達能力都有些困難，但女神卡卡總是以非常溫柔、非常謙遜、非常真誠的態度，無縫橋接兩人的互動與對話，不致讓麗莎明妮莉在這麼重要的舞台上尷尬地掉紙、忘詞。最後當她彎下腰來在麗莎耳邊輕輕地說：「I got you」，而麗莎也回說：「I know」，這一幕，無疑向世人展示了什麼叫做慈悲的善良。

文明是什麼？文明，是一種對生命自發的尊重。文明是我雖然比你強大，可是我願意低下身來體恤你的軟弱。文明不是富裕，而是存心良善；不是高貴，而是愛不設限。

真正的善良，不是我比你高大的施捨，而是打從內心挺住你尊嚴的守護。

有人喜歡表演，但我寧願細細品嘗真實。