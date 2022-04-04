美國護士短缺 嬰兒潮世代危機

前幾天開車沿著亞凱迪亞市Balwin Blvd，從北往南向路過一個十字路口。掛在交通樞紐位置一個引人注目廣告旗幟，是一家在南加 頗負盛名三級醫院徴求護士的廣告，寫著「 $30,000紅利徵求護士 」，過去徵求護士奬金大約5000元，這次大手筆令人意外。

筆者在南加醫療界服務自1985至今不曾間斷，親炙其中，願究其原因，以避凶趨吉，平安享受餘年。

護士在任何國家醫療系統裡都占有最大分量。人活在世上，永遠無法避免和診所、醫院、養老院 打交道。我們可以不上館子、不上歌劇院、不看球賽也不上教堂廟宇。不過人吃五穀雜糧豈能永遠無恙，一定得和護士有見面機會。儘管醫師打點下單，但執行任務的卻是護士。讓許多朋友體驗到醫師的金口難開，阿姨的噓寒問暖愛心，深深打動了焦慮病人心坎。但許多人不了解護士短缺的嚴重性。

據世界衛生組織(WHO)資料，全球護士和接生助產師共有2900萬人，美國即有290萬人，且年增率達9%。護士是個特殊職業，除了必須有生命科學先進知識，並要有充滿愛心及捨我其誰的高尚情操。他們是天使的化身，上帝管不了太多事情，所以派他們下凡救死扶傷。

自從2019年底新冠病毒疫情 蔓延以來，已經有了11萬5000位護士在專業崗位上犧牲生命。

在疫情前，全球已缺600萬個護士，在加上約475萬位護士數年內退休，各國亟需要新血注入市場，尤其在富裕國家。因此許多富裕國家向第三世界招募人才。菲律賓和印度是西方國家的主要供應者。

美國護士與人口比例是12/1000 ，較許多其他西方國家皆偏高。美國護士待遇並非很高，於2020年資料約年薪7萬5000元，或36.22元/ 小時，最近數據為40-60元。

美國護士人囗卻逐年減少，2017年380萬 ，2019年300萬，2020年則290萬，但人口卻以7%成長。

護士短缺原因是供需失衡。在需求方面，戰後嬰兒潮世代已進入尾聲，高齡化表示有多種慢性病。加上長壽需求更多服務，新冠疫情更雪上加霜。

在供應方面，人力不足和衰退，目前全美護士平均年齡50歲，未來10-15年間將有一半護士退出職場。

其次，是職場疲勞(Burnout)。這是許多醫療服務人員難以啓口的重中之重。身體和精神壓力非局外人能理解。這可解釋為何在美國許多醫院或養老院，充滿外國護士人員。

再加上護理教育師資嚴重欠缺，難以培養足夠後繼者。女護士因家庭因素如養育子女，在家相夫教子。工作場所暴力叢生，特別在高危險場所如急診室、精神病院、產房和手術室等。工作人員不只遭到口頭霸凌，甚至人身攻擊都曾發生。

我們必須體諒護士，身為護士應引以自豪。護士不只是個工作，而是一種態度和藝術( Art ) 。「 Trust Me,I am a Nurse 」你們肩負著偉大責任，內心充滿自信。美國人對於護士信任度，比對醫師和老師都高出許多。我向你們致敬！