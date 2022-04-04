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葛萊美獎／強巴提斯、絲綢聲韻大贏家 史密斯又被笑

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

奧斯卡掌摑風波 洛克咎由自取

薛永康／洛杉磯

﻿最近媒體談論的話題除了俄烏戰爭之外，就是奧斯卡奬典禮中，影帝史密斯出手掌摑笑匠主持人洛克的新聞。

在影星們眾目睽睽下，史密斯上台給洛克一記大耳光，因為他拿史密斯有病的妻子當笑話材料。

潔達蘋姫史密斯得的是一個很難醫治的落髪症，洛克把她的光頭比喻，為「魔鬼女大兵」電影裡的平頭女兵。

有些媒體稱史密斯失控，一些非裔網站謂出手打人，給非裔丟臉，一味指責史密斯，但是也有人認為洛克失言！

筆者記得已逝的「今夜」Tonight Show主持人強尼卡森，會在每場對他的來賓開玩笑，可是他從未拿對方的瘦胖或身體缺陷當做話題來取笑。

我們可以想見，在葛萊美音樂奬典禮中，如果主持人拿因病現在骨瘦如柴的Celine Dion，去和因厭食症體重只剩80磅已故的名歌星Karen Carpenter相比，這種不知道體恤他人病痛的笑話好笑嗎？

洛克被掌摑是自取其辱、咎由自取，開玩笑需要懂得分寸。

史密斯有理由保護其已為光頭懊惱的妻子，一個巴掌不只是教訓了口不擇言的洛克，也打醒了在台下一片哄笑的觀衆；洛克拿別人的病痛為笑料是非常insensitive，實不可取、也並不好笑。

非裔 奧斯卡 電影

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