女星大S及韓國泡菜的故事

台灣女星大S 和大陸富二代離異後，閃婚南韓 帥哥具俊曄。媒體採訪數年前嫁到南韓的美女明星天心，她給大S的建議是「希望大S會喜歡吃泡菜」，天心笑稱：在南韓所有食物都要配泡菜吃，漢堡、義大利麵都要。當初老公抵台三天就開始找泡菜，一開始天心也不習慣，但現在已經吃到能分辨泡菜的滋味了。

天心一席話讓我茅塞頓開，也解釋了過去對南韓人飲食習慣的疑慮。原來在南韓人生百歲過程中，早午晚三餐都必吃kimchi泡菜。當年天心老公到台灣三天沒有泡菜吃，就像戒了三天菸後急忙到處找菸屁股的老菸槍。這也解開了我心中的另一個迷團，就是洛杉磯有千百間既好吃又多樣的各類中餐廳，南韓同胞唯對山東韓僑經營招牌上寫有韓文的中餐廳情有獨鍾，因為那裡才會將Kimchi配搭糖醋肉或大滷麵，一起上桌迎合韓式胃口。

2022年冬奧會在北京舉行，主辦單位花盡心思24小時供應數百種中外佳餚，唯獨也是以米飯為主食的大韓民族運動員，覺得冬奧伙食難以下嚥，許多來冬奧會觀摩的飲食專家都不了解。原來，冬奧會食堂沒有為南韓選手準備地道韓式泡菜Kimchi。

以鹽漬發酵方式製作蔬菜 食品為時久遠，中國人叫做泡菜，英文稱謂pickling，德國、俄羅斯的酸泡菜食品叫做Sauerkraut，嚴冬冰封大地，新鮮蔬菜難求，泡菜是不可或缺的過冬菜蔬。南韓農業貿易館長鄭云溶曾在文章提到，在1300年前朝鮮半島的三國時代，中國的醬蘿蔔、黃瓜傳入南韓，遂漸融合朝鮮人當地食材蔬菜及口味，演變成今日kimchi泡菜。

也有些南韓學者認為，Kimchi是朝鮮半島遠古獨有美食。其實，製作Kimchi的紅辣椒是中南美原生植物，直到航海家麥哲倫發現美亞航線後，才由歐洲人將辣椒從中南美洲橫渡太平洋傳到菲律賓、東南亞，再由南洋華僑帶回僑鄉廣東、福建省，漸漸傳至中國內陸各地及南韓。所以，最早用紅辣椒做出的韓國泡菜Kimchi ，是明朝末年以後的事。

當紅辣椒成為醃漬泡菜的主要配料後，韓國泡菜成為風味濃厚、色彩鮮豔的特色菜餚。在南韓，人人餐餐必食泡菜Kimchi ，連醃製泡菜的湯汁都視為美味，並用泡菜製作各式菜餚，消耗量極大，總量近200萬噸，其中約三分之一須從中國進口，以山東青島仁兆市為主要供應基地。2021年南韓關稅廳發布數據，南韓第一季進口泡菜6.794萬噸，進口費用為3850萬美元，南韓人每季要吃掉將近7000萬噸由山東供應的Kimchi 。

二戰、韓戰期間大量南北朝鮮人移居日本，數十年後，韓裔日人數量急劇成長，日本從南韓進口泡菜的需求量大增。南韓2021年第一季出口泡菜1.123萬噸，約6457萬美元。所以南韓人從中國進口價廉物美的山東Kimchi，又向日本出口高價南韓Kimchi泡菜，左手來右手去的泡菜貿易，竟然也荷包滿滿。

南韓人對泡菜的執念，已成為民族性的一部份。大蒜也是Kimchi主要成分，Kimchi散發的味道，會影響到周遭不食Kimchi的親友。所以要融入及生活在Kimchi社會中，其過程不足為外人道。改變一個人的飲食習慣，難如改變一個人的個性。天心希望大S嫁到南韓以後，也會歡喜吃泡菜的話語，頗為意味深長。

筆者註：本文完成後，3月25日消息傳來，大S表示婚後不會在南韓定居，不知是否住在台北，可以不必三餐吃Kimchi的關係？